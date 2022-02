La trayectoria de Miguel Herrera como director técnico comenzó hace ya 20 años, el 17 de febrero de 2002. Desde entonces ha dirigido a de la primera división: Atlante, Monterrey, Veracruz, Tecos, América, Tijuana y Tigres, además de haber sido entrenador de la selección mexicana.

En estas dos décadas como director técnico ha ganado cinco títulos, cuatro con el América (dos de Liga, uno de Copa y uno de Campeón de Campeones) y uno con la selección mexicana (Copa Oro); además perdió dos finales de liga con las Águilas y dos con Rayados, y sufrió el descenso con los Tiburones Rojos.

En el torneo Clausura 2009, Miguel Herrera era director técnico de los Estudiantes Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y el viernes 3 de abril tenían partido contra los Tigres en el estadio 3 de Marzo. Una noche antes, el director técnico de salió de la concentración. La buena fortuna lo esperaba.

Miguel Herrera en el casino

La noche del jueves 2 de abril de 2009, Miguel Herrera se fue a un casino donde ganó un millón 300 mil pesos. "Entonces iba a un casino y empezaba a ver los partidos, los goles sin audio y empezaba a jugar con las maquinitas. Tuve la suerte, fue divertido, porque no soy ludópata, porque voy cada ocho meses a echar una partidita", contó el entrenador de Tigres en entrevista con Mediotiempo.

Si Miguel Herrera iba al casino en esa época era porque su familia no lo acompañó cuando se fue a vivir a Jalisco para dirigir a Estudiantes Tecos y reveló que "cuando voy a Las Vegas me gusta ir a los shows, casi no juego, pero no soy de apostar, tuve suerte y nada más, no hay que regresar lo que ya ganaste, porque si sigues yendo lo terminas regresando".