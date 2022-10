Cada vez que se habla de salir al extranjero para triunfar, el mexicano se focaliza en un solo mercado: el europeo. Como si el futbol no existiera en otras latitudes y no hubiera posibilidad de desarrollo en ellas. Pero ha habido y hay casos de connacionales que encontraron en Centroamérica un nicho de evolución para sus propios objetivos y para los propósitos de la entidad que ha confiado en sus capacidades o conocimientos. Tal es el ejemplo de Javier Salinas, presidente del Comité de Selecciones Nacionales de Nicaragua.

Experto en Management empresarial y Sports Marketing, con amplio bagaje internacional en materia de asesoría en el futbol argentino o paraguayo, así como su gestión de CEO de la Liga Mexicana de Béisbol, Javier encontró en el futbol nicaragüense un reto y una oportunidad de hacer crecer en la cancha a una nación que dista de competir en los primeros planos dentro de Concacaf.

“Mi trabajo en Nicaragua comenzó en 2019 como asesor de la liga de primera división, misma que hoy se conoce como Liga Primera. Después de tres años, con un apoyo unánime, me eligieron para encabezar el proyecto de selecciones nacionales. Entonces me encuentro con una posibilidad real de crecimiento. Recibo a Nicaragua como la selección 144 del mundo y con dos participaciones en Copa Oro, es decir, a un futbol que no alcanzaba el nivel para competir en Concacaf. Pero estamos cambiando eso y los resultados empiezan a verse”, comenta en entrevista.

Y sí, los resultados empiezan a notarse. La creación de la Nations League ha sido recibida por Nicaragua como una opción de poner a prueba el trabajo mental, físico, técnico, táctico y emocional que han aprendido en la actualidad bajo el mando de Marco Antonio Figueroa, entrenador de la selección nicaragüense.

En la League B del torneo, Nicaragua marcha invicta con tres triunfos y un empate. Lidera el grupo C, pelotón que comparte con Trinidad y Tobago, San Vicente y Las Granadinas y Bahamas. Ha anotado 10 goles y recibido tres. Para su causa, se trata de una evolución muy considerable. Ya no es aquel combinado nacional que en Concacaf se veía como un rival cómodo para ser goleado.

“En México tenemos mucho que aportar al futbol. Estamos acostumbrados a importar conocimiento para nuestra liga y a decir que todo lo que hacemos está mal. Pero no vemos lo capaces que somos para hacer crecer a otros países en materia futbolística. Hay una gran escuela de trabajo en México para que entrenadores, analistas, asesores y gente de escritorio podamos desarrollarnos en el extranjero”, precisa a Bolavip.

Carlos de los Cobos con El Salvador, Luis Fernando Tena con Guatemala y actualmente él con Nicaragua son ejemplos de que va a trabajar en el futbol centroamericano en aras de ayudarle a ser competitivo. En lo concerniente a Javier Salinas con las selecciones nicaragüenses, la meta está puesta en Copa Oro, trascender en Nations League y pelear el boleto a la Copa del Mundo de 2026. "Como todo proceso, vamos paso a paso, pero vamos bien. Lo más importante es que nos la tenemos que creer y nos lo estamos creyendo", concluye.