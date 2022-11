En el acostumbrado programa de resumen y comentarios de cada cuatro años, La Jugada del Mundial de TUDN, aparecieron como analistas invitados Javier Aguirre, Ricardo La Volpe y Ricardo Peláez; estos dos se enfrascaron en una discusión ante la presencia del Vasco y otros integrandes de la mesa de análisis.

Con el antecedente de haber colaborado en el América entre 2016 y 2017 fue Ricardo Peláez, entonces presidente deportivo de las Águilas, quien desató la polémica con Ricardo La Volpe a quien luego de dedicarle unas palabras de reconocimiento la lanzó una crítica que molestó al argentino.

En un momento de la charla, Ricardo Peláez le dijo a La Volpe: "Ricardo, tú eres un gran técnico, y te lo digo, me tocó trabajar contigo en América, pero sabes qué es lo que te falta a ti: gestión del jugador, que el jugador esté contento, motivado y no estarlo regañando y corrigiendo de todas todas".

Tras un gesto de desaprobación, Ricardo La Volpe le dijo a Ricardo Peláez: "la verdad, me parece bárbaro que te pusieron del lado como periodista y no como técnico porque no sabes nada". Peláez le reviró: "Tan no sé nada que te llevé al América". La discusión era observada por los directores técnicos Jaime Lozano, Nicolás Larcamón y Mauro Camoranesi.

La respuesta de Ricardo La Volpe a Ricardo Peláez

Fue en ese momento en que Ricardo La Volpe le hizo notar que gracias al trabajo que realizó como director técnico del América se pudieron concretar los fichajes de dos jugadores al futbol europeo: "En tu equipo, en el América, te puse a dos (fichajes) millonarios, Edson Álvarez y Diego Lainez, que si me hubieran dado el 10 por ciento por lo menos (de los traspasos)... mira qué poca confianza le doy a los jugadores".

