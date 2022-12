La locura se desató en los medios de comunicación cuando se supo que había una pantera suelta en la CDMX esta semana, lo que provocó una fuerte movilización por parte de los servicios de seguridad de la capital del país, para poder dar con el paradero de este animal y capturarlo para ponerlo a salvo, antes de que alguna persona resultara herida.

Todo comenzó cuando el jueves pasado una persona alertó a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) del metro Tacuba, al mostrarles unas fotos que había tomado a las afueras del recinto en las que se podía ver a la pantera deambulando por la zona, cerca de las 13:00 horas. Inmediatamente las autoridades presentes en el metro dieron aviso a la Brigada de Protección y Rescate Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Bomberos y policías de la capital de la CDMX para encontrar al animal. Pero, ¿lo lograron?

¿Encontraron a la pantera suelta en la CDMX? Esto se sabe

Las autoridades no encontraron al felino luego de haber montado todo un operativo de búsqueda en las inmediaciones del metro Tacuba y zonas aledañas, en el que participaron 4 células integradas por personal de diferentes dependencias y un dron, pero luego de la intensa búsqueda no se localizó ni a la pantera ni indicios de esta, con lo que tranquilizaron a quienes se encontraban en esta parte de la ciudad.

Luego de varias horas en las que se llevó a cabo este operativo, no se dio con el paradero de este animal salvaje, a pesar de que en las fotos que el ciudadano mostró a las autoridades como prueba se alcanzaba a ver al animal deambulando por la zona. Pero luego de la intensa búsqueda el felino no apareció, lo que no impidió que se movilizaran más de 40 elementos de las fuerzas de seguridad y que se hiciera presente el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Pero al final no hubieron rastros de la criatura.

¿Qué pasa si alguien se topa con la pantera que presuntamente estuvo suelta en la CDMX?

Si alguien llegara a toparse con este animal salvaje o con algún otro en la Ciudad de México, lo primero que debe hacerse, además de no acercársele y ponerse a salvo, es llamar de inmediato a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que puede ser contactada a través del teléfono 55 5208 9898.

Esta institución está capacitada para atender las siguientes situaciones:

Rescate y protección de los animales en vialidades, situación de abandono y maltrato

de los animales en vialidades, situación de abandono y maltrato Respuesta a situaciones de peligro por agresión animal

de peligro por agresión animal Rescate de animales silvestres y entrega a las autoridades competentes para su resguardo

y entrega a las autoridades competentes para su resguardo Realización de operativos contra la venta ilegal de animales en vía pública y detectar anomalías en establecimientos

en vía pública y detectar anomalías en establecimientos Realización de operativos contra las peleas ilegales de animales

contra las peleas ilegales de animales Retiro de animales

Rehabilitación de animales rescatados

Esterilización de perros y gatos

Y también se puede reportar este tipo de avistamientos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al teléfono 55 5449 6300. Sin embargo, dado que la pantera no fue localizada luego del intenso operativo de búsqueda, los habitantes de la zona ya podrán sentirse seguros.