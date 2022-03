Con más de 45 años de experiencia ante los mifróconos, Enrique Bermúdez de la Serna, mejor conocido como el Perro Bermúdez es reconocido como uno de los máximos exponentes en la historia de la crónica en el periodismo deportivo de México y en Qatar 2022 estaría narrando su última Copa del Mundo.

El talento y el oficio para comunicar y transmitir emociones mediante un micrófono, y también su apodo del Perro, le vienen de herencia. "Soy hijo de locutor. Mi padre, que en paz descanse, fue Enrique Bermúdez Olvera, tres veces presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México durante tres gestiones", comentó Enrique Bermúdez de la Serna. "Mi papá era el verdadero Perro".

Nacido el 29 de agosto de 1950 en Tampico, Tamaulipas, Enrique el Perro Bermúdez comenzó su carrera como locutor en los años 70 en un programa de rock que se transmitía en la estación de radio Canal 58 de Guadalajara. Un día de septiembre de 1976 el cronista de deportes de esa radiodifusora se enfermó y él pidió y aprovechó la oportunidad de suplirlo.

Al año siguiente, en marzo, Enrique el Perro Bermúdez recibió un llamado para integrarse a Televisa y con esa televisora narró su primera Copa del Mundo en Argentina 1978 en la que compartió créditos con el célebre relator Ángel Fernández. Aunque su padrino como narrador es "un enorme narrador, a quien le digo con todo cariño El Pelícano, Roberto Guerrero Ayala".

Después de su primera Copa del Mundo, Enrique el Perro Bermúdez apareció en forma consecutiva como narrador de Televisa en España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. También ha narrado deportes como automovilismo y lucha libre.

Por su creciente popularidad, en los años 90 Enrique el Perro Bermúdez tuvo en Televisa un programa llamado Zambombazo Dominical y después entre 2006 y 2012 fue la voz oficial del videojuego FIFA de EA Sports. Después de 36 años en Televisa, en 2013 pasó a Univisión y con esa cadena narró la Copa del Mundo Brasil 2014. Para Rusia 2018 volvió a Televisa como refuerzo.

Las famosas frases del Perro Bermúdez

Con su inconfundible voz y su inigualable estilo, Enrique el Perro Bermúdez ha legado a la crónica deportiva mexicana una gran colección de apodos, frases y palabras como Tiritito y Zambombazo. "La primera que se me ocurrió fue el Tirititito, en un partido de Necaxa contra Morelia: Ivo Basay baja la pelota, la pone abajo, muy cerca, a seis metros del marco. Entonces levanté el pecho para aventar la voz desde el diafragma y gritar ¡gol!, pero le salió un “chorrito”, salió ¡Tirititito!... Luego, la vida es dualidad, es binomio: hombre o mujer, bueno o malo, negro o blanco, amor u odio, entonces tenía que haber una dualidad del Tirititito. Un día estaba en Veracruz, tomando un torito de cacahuate, escuchando una orquesta que tocaba música veracruzana con un tamborzote que sonaba como cañonazo. Pregunté cómo se llamaba, me dijeron “es una Zambomba” y dije ¡Zambombazo!"

"Así fueron surgiendo otras. En Televisa me empezaron a exigir sacar más frases porque mis colegas no tenían, entonces fui sacando muchísimas. Las que no me gritan en la calle, las quito y las que gritan las mantengo, ya pegaron", dijo Enrique el Perro Bermúdez, fiel seguidor del Atlas. Entre sus frases más conocidas en las transmisiones de futbol están.

"Aficionados que viven la intensidad del futbol".

"donde las arañas tejen su nido".

"vamos, muchachos".

"al rinconcito, papá".

"La danza del área, cada uno agarra a su chambelán".

Ael gol, lo platicamos todos".

"tuya, mía, tenla, te la presto".

"la tenía, era suya y la dejó ir".

"Uffff, ufffff y re-contra ufff".