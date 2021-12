Platicamos con Alma Gómez a la que seguro conoces como “Cositas” para que nos contara un poco acerca de sus historias de Navidad favoritas y cómo es que la lectura ha impulsado su creatividad.

Llegó la época más mágica del año y no hay mejor forma de empaparse de ella que con las historias navideñas. Y pensando en esto artistas como Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Gabriela Rivero y Ana Layevska se unieron para contar algunos cuentos de Navidad.

Y en un proyecto de tanta magia e imaginación Cositas no podía quedarse fuera y no dudo en unirse como cuentacuentos. “Me encanta contar cuentos y que me invitaran a participar fue una gran oportunidad que no podía rechazar.”

Cositas nos narra la magia de la Navidad

Hace algunos años, Alma Gómez invitaba a todos los niños a explotar su creatividad y crear diferentes manualidades con objetos que podían tener en casa. Toda una generación creció realizando junto a ella creaciones que en su momento consideraron verdaderas obras de arte.

Ahora la conductora se ha unido a las redes sociales para acercarse a la nueva generación y volver a impulsar en los niños el ingenio y la fantasía. Cositas tiene un canal de YouTube en el que ya cuenta con varios tutoriales de diferentes manualidades e incluso ha abierto su perfil de TikTok.

Y en honor a la época navideña, decidió unirse a los audios “Érase una vez…” y sorprendernos con su faceta de cuenta cuentos con las historias de El soldadito de plomo y El muñeco de nieve, que ya podemos encontrar en Spotify.

Así que nos acercamos a preguntarle un poco más de este proyecto y qué es lo que la llevó a él. “Me gustaba mucho el cuento de “Alicia en el país de las maravillas” sentía que era Yo, la que vivía todas las aventuras” nos dijo.

-De las historias que narraste ¿cuál fue tu cuento favorito y por qué?

Uno de mis cuentos favoritos es el “Soldadito de Plomo” porque nos enseña que podemos vencer cualquier adversidad cuando nos lo proponemos y hacemos las cosas por amor.

-¿Alguna vez realizaste alguna manualidad basada en un cuento de navidad?

Siempre terminando de escuchar o leer un cuento lo primero que hacía era hacer con los materiales que tenía a la mano algún personaje de la historia. Con papel, lápices de colores… o me disfrazaba usando lo que estaba a mi alcance.

-¿Solías leer cuentos navideños con tus hijos?

No había época en especial para contar cuentos a mis hijos. Casi todas las noches vivíamos esa experiencia. Pero por supuesto en la época navideña no podían faltar los cuentos tradicionales, narrados junto al Arbolito de Navidad comiendo dulces, chocolates y palomitas.

-¿Cuál es tu momento favorito de la Navidad?

Disfruto las posadas, las visitas a lugares donde hay lindas decoraciones navideñas, ver a

mi familia cenando juntos sentados al derredor de la mesa. Pero lo más hermoso es ver la emoción y las caritas de mis hijos al descubrir sus regalos.

-En tu experiencia ¿Cómo estimular la imaginación de los niños con actividades, como la lectura de cuentos, ayuda a su desarrollo?

La lectura es la posibilidad que tenemos en cualquier momento de imaginar, viajar,

aprender, disfrutar. “La lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar”