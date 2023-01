Un aficionado capturó en fotografías la imagen de un Objeto Volador No Identificado.

El estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido casa de tres equipos de primera división: las Cobras entre 1988 y 1992, los Indios entre el torneo Apertura 2008 y el Bicentenario 2010 y actualmente los Bravos desde el torneo Apertura 2019.

El partido más reciente que se jugó en la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez fue correspondiente a la segunda jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX en el que los Bravos de Juárez vencieron de manera contundente a los Xoloitzcuintles del Tijuana con marcador de 3-0.

Ese día del partido entre los Bravos de Juárez y los Xoloitzcuintles del Tijuana, un aficionado captó unas fotografías de lo que aparentemente es un Objeto Volador No Identificado (OVNI) cerca del estadio Olímpico Benito Juárez y las compartió con el equipo juarense que las publicó en su cuenta de Twitter.

Los Bravos de Juárez publicaron estas fotografías y mandaron un mensaje pidiendo ayuda a un periodista especializado en el fenómeno OVNI: "Help, Jaime Maussan. Un aficionado nos mandó esta fotografía que tomó durante el partido vs Xolos, dónde supuestamente se puede apreciar un OVNI. ¿Es o no es?".

Jaime Maussan y los Bravos de Juárez

Jaime Maussan no ha dado respuesta, pero algunos seguidores de los Bravos de Juárez contestaron de manera ingeniosa como: "Quieren implementar una Liga de futbol en su planeta. Se dieron cuenta que la Liga MX es la mejor del "Mundo-Mundial-Universal" y están copiando los modelos de negocio y deportivo".