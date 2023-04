Los boletos ya están disponibles en Boletia. Los precios van desde los $300 por la entrada general por día, hasta los $1000 pesos , para la entrada VIP en la cual podrás tener convivencia con San Chan o Elifshining y si eso no es suficiente, por $100 pesos más tendrás acceso al after del día sábado.

El evento se llevará a cabo este próximo fin de semana, los días 15 y 16 de Abril en Plaza Bicentenario Victoria, ubicado en Victoria No. 4 Esquina Eje Central en la Ciudad de México.

La cita está cada vez más cerca y con ella la participación de San Chan, Elif Shining, Mamyouu, Betzy Black, Kia Levi, Neko Dian, Michel Pangelvil y Dulce Lee . ¡Una reunión emocionante que no te puedes perder!

