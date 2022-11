¿Cuál es el signo más romántico? Esa es la pregunta que se hacen muchas personas cuando está cerca el 14 de febrero, con la finalidad de descubrir cómo sorprender a su pareja por si esta nació bajo este signo. Y es que de acuerdo con los astrólogos más estudiados, todos los signos pueden ser románticos en mayor o menor medida sin embargo, hay uno que domina este arte y que hace muy difícil el resistirse a sus encantos.

Y es que como los astros ejercen gran influencia en la personalidad de todo mundo, existe un miembro del zodiaco que lleva el romanticismo a flor de piel; por que así como existen signos muy crueles, o signos que son muy fríos, existen los que no tienen problemas en demostrar a quien aman todo su cariño y amor, con lo que logran que sus relaciones sean duraderas y prósperas.

¿Cuál es el signo más romántico?

El signo más romántico es Cáncer ya que este tiene las emociones a flor de piel y es fan del romance y por supuesto, de las etapas iniciales de un noviazgo ya que es en esta etapa en la que puede mostrar todo el arsenal de seducción con el que cuenta; ahí es en donde saca provecho de ser el signo más sensible y emocional de todos, con lo que sabe detectar de qué formas se puede acercar al corazón de quien le gusta, para conquistarle con su capacidad natural para cautivar y enamorar.

Si eres de su interés, Cáncer utilizará toda su nobleza, inteligencia e intuición para conocer cuáles son tus lugares favoritos para salir, qué tipo de flores te gustan o qué canciones te mueven; y si en verdad le interesas no decansará hasta conocer lo que te atrae, para ponerlo en práctica y así, acabar con tus defensas y hacer que abras su corazón hacia él o ella. No es un conquistador por naturaleza, sino que cuando se fija en alguien, lo dará todo por enamorar a esa persona.

¿Por qué Cáncer es el signo más romántico?

Cáncer es el signo más romántico debido a su naturaleza ya que es un signo cardinal y pertenece a los signos de agua, pero sobre todo por que el planeta que rige a este signo es la Luna, por lo que la personalidad de Cáncer es sensible, romántica y soñadora, y poseen una ambición que les hace luchar con todo su ser para conquistar a una persona cuando se ha enamorado. Otra de las características que hacen de este signo el más romántico del zodiaco es su constancia y paciencia para el amor.

Además su ternura e imaginación le hacen un ser con increíble facilidad para las artes y letras, talento que no dudará en usar para demostrarle a su pareja lo mucho que la quiere. Cáncer es fiel y entregado y no dudará nunca en ponerse en los zapatos de su pareja para saber no solamente qué le gusta, sino lo que le molesta lo que les hace una excelente opción para relaciones a largo plazo.