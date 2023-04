El nombre de Peso Pluma no ha dejado de crecer en estos últimos meses en la escena mexicana e internacional y ahora nuevamente el reconocido músico pasa a estar nuevamente en escena tras ser vincualado nada menos que con el club Barcelona de España.

En este sentido, el joven de tan solo 23 años, se ha visto envuelto en un fuerte rumor en relación con el club catalán y su aparición con su nombre en la playera del cuadro de Xavi junto a la reconocida marca Spotify. Pero, ¿Qué hay de verdad en esto?

¿Es verdad que "Peso Pluma" puede aparecer en la playera del Barcelona?

De momento, no se ha confirmado la noticia de que Peso Pluma este presente en la camiseta del Barcelona en conjunto con la marca de Spotify. No obstante, según pudieron corroborar varias fuentes, la posibilidad no es para nada lejana y el hecho podría darse en las semanas o meses que se avecinan.

A su vez, cabe recordar que el músico se ha hecho conocido por múltiples éxitos tales como PRC, La Bebé, AMG, Por las Noches, El Azul y Ella Baila Sola los cuales han logrado meterse en el Top 50 de Spotify a nivel internacional.

Por ende, y teniendo en cuenta que hasta el presente únicamente han aparecido Rosalía y Drake en la playera del club de Cataluña, se deberá esperar a confirmaciones sobre la aparición del mexicano.