Este día te contaremos qué hay detrás del billete de la Gitana que vale 40 mil pesos, y que está rodeado por la polémica y el escándalo debido a su origen, el cual ha alimentado la imaginación de los coleccionistas de billetes que sueñan con ponerle las manos encima a este auténtico tesoro.

Eso sí, antes de pasar a la información es necesario que tomes en cuenta que antes de vender o comprar un billete que pueda ser de colección, es necesario que te asesores con un experto en notafilia para que sepas si el papel moneda que estás a punto de vender, en realidad es valioso o no ya que de ser uno muy buscado por los coleccionistas, podrías tratar de ponerlo a la venta, para obtener un buen ingreso extra que te podría servir en tus próximas vacaciones de Semana Santa. Y luego de este aviso, es momento de pasar a la información.

La historia detrás del billete de la Gitana que vale más de 40 mil pesos

El billete de la Gitana que vale 40 mil pesos tiene detrás una historia polémica debido a que la figura que adorna un lado del billete, presuntamente pertenece a la amante del secretario de Hacienda de 1923 a 1927, Alberto J. Pani. Pero, ¿este rumor es verdad? Vale la pena responder a esta pregunta ya que este mito ha prevalecido incluso hasta nuestros días, por lo que es necesario corroborar lo que se dice acerca de este codiciado papel moneda.

¿Es verdad la polémica historia detrás del billete de la Gitana que vale más de 40 mil pesos?

De hecho no. El mito de que la mujer que aparece en uno de los lados del billete es la amante del secretario de Hacienda en la década de 1920, no tiene fundamento alguno ya que la identidad de esta dama realmente se desconoce sin embargo, el creador del diseño del billete, Robert Savage, considerado uno de los grabadores más destacados de la historia de los Estados Unidos registró a esta figura femenina como "Cabeza ideal de una joven argelina" con código C-1031.

Sin embargo ni los más grandes expertos en numismática o notafilia han logrado averiguar la identidad de la mujer que está presente en este billete de 5 pesos, por lo que queda preguntarse, ¿de dónde proviene el mito de que quien está en el papel moneda era la amante de Alberto J. Pani?

El origen del mito sobre el billete que vale más de 40 mil pesos

El mito se originó debido a que en 1925 el ministro de Hacienda mexicano viajó a los Estados Unidos para establecer alianzas y acuerdos comerciales con banqueros de Wall Street sin embargo, según lo que reporta BBC Mundo en su artículo "La escandalosa historia alrededor del primer billete con una mujer emitido por el Banco de México", el funcionario acudió a aquél viaje junto a quien se sabía era su amante, Gloria Faure, una actriz catalana.

Este comportamiento no cayó nada en gracia a los banqueros norteamericanos quienes encargaron a un detective privado que espiara a la pareja para corroborar el amorío y al hacerlo, filtraron a la prensa lo que estaba ocurriendo entre el funcionario mexicano y la actriz lo que provocó que Pani fuera acusado de "trata de personas", y fuera detenido por las autoridades norteamericanas.

El escándalo que originó el mito

La acusación que enfrentó Alberto J. Pani fue tan grave que estuvo a punto de renunciar a su cargo y además, las relaciones entre ambos países se pusieron en riesgo además de que las noticias llegaron a México, lo que provocó que el congreso condenara el comportamiento del mexicano en los Estados Unidos. Curiosamente en esos tiempos el Banco de México necesitaba crear un billete de 5 pesos y debido a que no se contaba con la maquinaria para imprimir dinero en el país, se le encargó esta labor a los Estados Unidos.

Por ello la encargada de este trabajo fue la American Bank Note Company quienes ya contaban con el diseño de Robert Savage, por lo que decidieron usar este y debido a la cercanía del escándalo de Pani al lanzamiento del billete, este cargó para siempre con el mito de que la mujer que aparece en él era Gloria Faure, cuando esto es lo más alejado de la realidad. Y esto hace entender el por qué este papel moneda es la obsesión de los coleccionistas.

¿Cómo es el billete de la Gitana que vale más de 40 mil pesos?

Si en algún momento llegas a toparte con este billete lo mejor es que tomes nota de las características que este posee y que enlistamos a continuación, para que sepas reconocerlo al momento ya que se trata de una pieza muy cotizada entre los coleccionistas. Así que pon mucha atención por que este papel moneda tiene los siguientes elementos:

Años de emisión: 1937 - 1970 .

. Medidas: (mm)157 x 67 .

. Material: Papel de algodón .

. Denominación: 5 pesos .

. Anverso: Imagen de una joven argelina, conocida popularmente como "la gitana" .

. Reverso: Columna de la Independencia.

¿Por qué este billete de la Gitana vale más de 40 mil pesos?

Por que es uno de los más buscados por los coleccionistas y por el mito que le rodea sin embargo esto no queda muy claro en la publicación de Mercado Libre ya que el propietario no explica a detalle el por qué este billete tiene un precio alto y de hecho, el mismo luce muy maltratado por lo que su estado de conservación no es el mejor.

Sin embargo si tú tienes la suerte de toparte con este papel moneda, no pierdas la oportunidad de acudir con un experto en notafilia o numismática por que si te aseguran que este objeto tiene un valor elevado, es probable que lo puedas vender y obtener un buen ingreso extra.