No es la primera vez que la esposa de Alex Montiel, Dana, se ha molestado por lo atrevidas que son las entrevistadas con el personaje de su marido

El último video del Escorpión al volante está dando mucho de qué hablar y es que Alex Montiel quien hace el personaje del Escorpión Dorado tuvo como invitada a la influencer de OnlyFans Karely Ruiz, pero en grabación recibió una llamada de su esposa Dana, aunque jamás imaginó que las cosas se saldrían del guion, pues ambas intercambiaron roce de palabras por culpa del irresistible personaje de youtube.

Pero esta no es la primera vez que la esposa de Alex Montiel se molesta porque una invitada se pasa de la raya durante una entrevista con el Escorpión Dorado, pues en un anecdotario en el Tag de la esposa, reveló que hubo una famosa a la que no le gustó lo que hizo durante el Escorpión al volante.

“Esa fulanita la verdad me cayó muy gorda, me caíste muy mal (..) Lo que quieras, ya sabes donde vivo, donde trabaja Alex, no te tengo miedo mamacita”, al final el nombre sí lo reveló, pero fue censurado en la edición del video, aunque muchos fans creen que se trata de Celia Lora, pues en aquel tiempo fue una de las invitadas, ya que causó polémica por quitarse el brassier y quedarse en topples a bordo del carro durante la entrevista.