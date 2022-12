Mientras el equipo galés se preparaba para enfrentar a Inglaterra en la fase de Grupos del Mundial, las esposas y novias de los futbolistas buscaron el momento para divertirse y se atrevieron a romper las estrictas reglas de Qatar 2022, armaron en su hotel y en la playa una fiesta que se salió de control, cuyas fotos en bikini ya se han hecho virales en las redes sociales.

Las llamadas WaG's, es decir 'wives and girlfiends' (esposas y novias, en inglés) de los futbolistas, no solamente son bellas y famosas, si no que gozan de una vida llena de lujos cuando acompañan a los futbolistas en sus viajes.

Así fue la fiesta de las WaG's galeses disfrutaron en Qatar 2022

Inglaterra triunfó sobre Gales por 3-0, dejándolos fuera del Mundial, pero antes de eso las novias y esposas de los futbolistas aprovecharon su estancia en el país anfitrión. El diario 'The Sun' reveló que las WaG´s galeses disfrutaron de una fiesta bebiendo alcohol, dentro de las imágenes que se han difundido se puede ver a Jodie Francis, prometida del defensa Chis Mempham, bebiendo junto a Saara Sa, la pareja del futbolista Ethan Ampadu. Emma, la pareja de Matt Smith fue quien compartió las fotos en sus historias de Instagram.

También se sumó a la fiesta Annie Wilson, hermana del futbolista Harry Wilson, quien aparece en un video realizando una voltereta y después estrellarse entre risas contra una mesa.

Otra de las que aparecía en las imágenes era Jodie Francis, de 24 años, la joven prometida de Chris Mepham, bebiendo mientras Saara Sa parecía beber vodka directamente de una botella.