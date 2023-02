La nueva obsesión de los coleccionistas es la moneda del "cincuentenario" que vale 100 mil pesos, la cual se ha vuelto viral desde que su propietario la puso a la venta en Mercado Libre, por lo que si a ti te gusta coleccionar este tipo de piezas antiguas podrías tenerla en tus manos, así que prepárate por que aquí aprenderás cómo reconocerla, para que sepas si la puedes vender a un buen precio.

Sin embargo antes de continuar, debes saber que la compra y venta de este tipo de artículos no está regulada por ninguna institución en México, por lo que los precios de estos objetos pueden ser arbitrarios y quedan a juicio de quienes los venden o adquieren; por ello lo mejor es que si te topas con alguna moneda o billete antiguo que creas que pueda ser valioso, lo mejor es que acudas con un experto para que te cerciores de su precio a la venta. Y luego de esta aclaración, es momento de que conozcas esta moneda que vale una fortuna.

¿Cómo reconocer la moneda del "cincuentenario" que vale 100 mil pesos?

Para que puedas saber si la moneda que tienes en tu colección es la misma que el usuario de Mercado Libre puso a la venta, enlistamos a continuación las carcaterísticas que esta pieza debe tener para que sepas si este objeto puede ser valioso, como en el caso que estás a punto de conocer:

Fecha en que se puso en circulación: 1988 .

. Diámetro: 33.5 mm .

. Forma: Circular .

. Peso: 17.3 gramos.

Canto: Estriado .

. Composición: Cuproníquel .

. Denominación: 5,000 pesos .

. Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico , con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior.

, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior. Reverso: Grupo escultórico de la Fuente de Petróleo situada en la Ciudad de México, inscripción "CINCUENTENARIO", símbolo "$" y número "5000", ambos en posición vertical; año de acuñación, inscripción "1938-1988", inscripción "EXPROPIACION PETROLERA" y símbolo de la Casa de Moneda de México "M°". Marco liso.

¿Por qué esta moneda del "cincuentenario" que vale 100 mil pesos?

Podría ser por que la moneda ya no se fabrica más y por que se encuentra en excelentes condiciones sin embargo, esto es solo una suposición ya que el propietario de este objeto no explica el por qué vende su moneda a un precio tan elevado ya que por ejemplo, en páginas especializadas como Coins of the World esta misma pieza se vende en cerca de 4-6 dólares, lo que equivaldría a aproximadamente 114 dólares.

Y es que en el mundo del coleccionismo es común escuchar de este tipo de precios debido al alto interés que estas piezas despiertan en los coleccionistas, lo que explica la existencia de piezas como la moneda conmemorativa de 20 pesos que se vende en casi medio millón, o la de 1 peso que vale una auténtica fortuna.

¿Qué conmemora esta moneda del "cincuentenario" que se vende en 100 mil pesos?

La moneda es una celebración de los primeros 50 años de la Expropiación Petrolera, un acto por medio del cual se nacionalizó toda la industria petrolera de nuestro país. Y para conmemorar este suceso en México durante el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés se construyó una escultura llamada Monumento a la Industria Petrolera de México, aunque de forma coloquial se le conoce como La Fuente de Petróleos o Fuente de Petróleos Mexicanos.

Y para homenajear precisamente la Espropiación Petrolera es que se acuñó esta moneda en 1988, en la que se puso una reproducción de este mismo monumento en el reverso de la moneda, para celebrar este suceso tan importante en la historia de México.