¿Sabes qué es el Buró de Crédito? Una gran parte de la sociedad está buscando constantemente cómo evitar caer o cómo salir de él, sin entender en realidad de qué se trata esta plataforma o para qué sirve. En esta ocasión eliminaremos algunos de los mitos más grandes de este historial, para que no vuelvas a asustarte al saber que estás en él.

Ni necesitas pagar miles de pesos para que “te borren del Buró de Crédito”, ni debes temer estar en esta plataforma. Porque aunque en el imaginario colectivo, el Buró de Crédito es una lista de deudores en la que se cae cuando se tienen cuentas si pagar, la realidad de esta institución es muy diferente.

¿Qué es el Buró de Crédito?

El Buró de Crédito es una entidad privada que genera informes del comportamiento financiero de las personas o empresas como el pago de créditos hipotecarios o automotrices, cuentas de tarjetas de crédito o servicios básicos como luz o agua, entre otros.

Esto quiere decir que el Buró de Crédito es un historial que registra qué pagas, cómo pagas y cuándo lo pagas. Esto sirve para que las entidades financieras se den una idea de tu capacidad de pago y esto determinará si eres un buen candidato o no para un préstamo.

Mito: Estar en el Buró de Crédito es malo

Uno de los mitos más usuales es pensar que estar en el Buró de Crédito es malo. La realidad es que contar con un buen historial financiero en esta plataforma te ayudará a obtener financiación para tus proyectos, ya sean desde un auto, un negocio o un inmueble.

Eso sí, pagar con retraso tus servicios, tener deudas pendientes o no contar con ningún tipo de movimiento a tu nombre te cerrará muchas puertas.

Mito: Pagar tus deudas te sacará del Buró de Crédito

La segunda pregunta más usual es cómo salir del Buró de Crédito. Como te comentamos, esta plataforma no es una lista de deudores sino un historial, por lo que no puedes “salir” de ella. Esto quiere decir que, aunque pagues tus deudas, el registro de tus incumplimientos quedará asentado en tu expediente.

Mito: Cualquier persona puede consultar tu Buró de Crédito

Otra gran mentira que suele escucharse es la de que cualquier persona puede consultar tu Buró de Crédito. En México existe una ley para regular las sociedades de información crediticia con la que nadie puede consultar tu reporte de crédito sin tu autorización previa.

Por lo que, cada institución que lo haga deberá solicitar tu permiso antes de acceder a la información, además de que debe ser una institución acreditada para consultar este registro, como lo son los bancos.

Mito: El Buró de Crédito es quien aprueba o rechaza los créditos

Dado que el Buró de Crédito solo es una entidad encargada de recopilar información, no tiene facultades para rechazar la solicitud de crédito realizada a otra empresa privada. Por lo que no, el Buró de Crédito no se encarga de aceptar o rechazar un préstamo, esta decisión estará a cargo del banco o empresa en donde lo solicitaste, quien valorará varios factores, no solo tu historial crediticio, para tomar la decisión.

Mito: Es imposible limpiar un historial crediticio

Aunque es complicado y toma algo de tiempo, no es imposible limpiar un historial crediticio. Lo primero que debes hacer es pagar todas las deudas que tengas pendientes, pero eso no bastará. Durante un tiempo deberás comenzar a trabajar en un buen comportamiento financiero que demuestre que pagas en tiempo y forma tus servicios y gastos y mantienes un buen flujo de efectivo.

Ahora ya conoces un poco mejor uno de los temas más incomprendidos dentro de las finanzas personales y podrás entender mejor la importancia de un buen historial crediticio en el Buró de Crédito.