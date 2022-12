Este es el motivo por el que no debes consumir galletas de animalitos, según Profeco

Sin duda pensar en las galletas de animalitos es remontarnos a nuestra niñez, pero después de leer los resultados del estudio seguramente no querrás que las consuman tus hijos y es que no las están prohibiendo, pero sí pidiendo que no se coman en exceso.

Las galletas de animalitos son muy comunes en estas épocas decembrinas, porque son galletas que se utilizan en los aguinaldos, las bolsas de golosinas y galletas que se dan durante las posadas decembrinas.

Y es que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realizó un estudio hace unos meses, donde señaló a las galletas de animalitos como un producto alto en azúcares y sodio.

Cabe destacar que el sodio es uno de los principales enemigos del cuerpo humano, pues en exceso puede causar la aparición de varias enfermedades del sistema cardíaco como la hipertensión y la retención de líquidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido en 5 gramos al día el consumo máximo de sal para que el cuerpo funcione de manera correcta y no haya complicaciones a la salud.

Y es que entre las galletas que analizó, las de animalitos son las primeras con más sodio por encima de galletas como las Emperador, Doradas, Oreo, entre otras.

¿Qué es la Profeco?

En 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y surgió Profeco como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia.

Seis años después, en 1982, la institución ya tenía 32 oficinas en las principales ciudades del país. En la actualidad, Profeco cuenta con un total de 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.

Todo lo podrás encontrar en internet, pero si quieres saber cuáles son los últimos estudios de productos, la Profeco sacó a circulación desde hace 40 años una revista que informa sobre temas actuales de consumo, el resultado de los estudios de calidad, los comparativos de precios y sobre los derechos de los consumidores. Esta la podrás encontrar en los puestos de periódicos mensualmente por un costo de 42 pesos.