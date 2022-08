Para todos aquellos que piensan que Manelyk González no ha trabajado duro para alcanzar sus metas, debemos decirles que están muy equivocados, pues esta famosa exparticipante de Acapulco Shore lleva muchos años trabajando, incluso llegó a trabajar en un famoso restaurante para caballeros como hostess.

Sin lugar a dudas, Manelyk González es una de las figuras más famosas de Acapulco Shore. Su influencia en las redes sociales la mantiene vigente en todas las plataformas, su romance y separación con Jawy Méndez la ha convertido en una de las más polémicas e incluso su participación en realitys como La Casa de los Famosos hace que constantemente se esté hablando de ella.

Y han sido todas estas situaciones, las que le han hecho creer al público que Manelyk González es una personalidad que ha crecido gracias a las fiestas y los escándalos, pero la realidad es que desde sus inicios esta influencer ha trabajado mucho para alcanzar sus objetivos.

Antes de llegar a Acapulco Shore y convertirse en una de las influencers más poderosas del reality, Mane tuvo que trabajar como hostess en un famoso restaurante, la Ciudad de México, el cual es reconocido por enfocarse en el público masculino.

Según la entrevista que Manelyk González le dio a Gustavo Adolfo Infante, trabajó durante dos años el restaurante Angus de Santa Fe, un local especializado en cortes de carne que cerró tras la pandemia.

Este sitio era conocido por la particular vestimenta de sus hostess, que al puro estilo Hooters, intenta mantener un aire provocativo en sus empleadas. El lugar era frecuentado principalmente por los empresarios que trabajaban en la zona y fue así que Manelyk conoció al que sería su pareja.

Mane también cuenta que en este restaurante podía ganar más de 5 mil pesos diarios tan solo en propinas.

“Yo quería tener una vida que mis papás no me podían dar, yo me empecé a relacionar con gente que no era de mi nivel social. Traían chofer, escoltas, que la bolsa, cosas que no me podían dar por la escuela en la que iba… Entonces me puse a trabajar, yo estudiaba en las mañanas y busqué trabajo en la tarde. Mi sueño era trabajar en el Starbucks, en MacDonals, pero no me lo dieron.”