halló que la cafeína que posee la yerba mate no causa efectos negativos en el organismo humano , a diferencia del café, que si se toma en exceso el metabolismo se acelera y puede sentirse mal el individuo que la ingiere constantemente. El análisis asegura que hay más beneficios a la salud tomando yerba mate que un café por la mañana.

La Universidad de Harvard dio a conocer un estudio donde reveló que el café no es la mejor bebida para tomar luego de despertar por las mañanas, pues a pesar de que es una costumbre que muchas personas tienen alrededor del mundo, hay otra bebida que es mejor y ese es el mate.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.