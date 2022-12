Que no te coma la duda y mejor antes de agarrar la fiesta, te decimos si tienes que ir a trabajar este lunes 26 de diciembre.

Después de pasar unos días con la familia y disfrutar de la Noche Buena y Navidad,muchos se preguntan si el día 26 de diciembre se trabaja, pues sigue existiendo la duda año tras año y más en esta ocasión porque es lunes.

Para muchos la Navidad y Año nuevo este 2022 cayó en fin de semana y varios no trabajan, por lo que eso hizo sonreír a varias empresas, ya que no tuvo que pagar doble por el día feriado, y que el 25 sí se considera no laboral en México.

¿Se trabaja el 26 de diciembre en México?

Sabemos que existe el recalentado y seguramente la cruda, además de la desvelada, pero eso no quieres decir que el lunes no haya que trabajar con normalidad. Según el calendario establecido por el Gobierno de México para este 2022, solo el domingo 25 de diciembre es día festivo en el país, peroel lunes 26 de diciembre es considerado un día laborable.

Así que tendrás que tomar en cuenta a qué nivel quieres llevar tus festejos si es que tienes que trabajar el próximo lunes, porque de igual forma será para Año Nuevo, ya que el 2 de enero tampoco es feriado.