Aún no cumple un año, pero Star+ ya consiguió atraer un gran número de usuarios gracias a que su plataforma cuenta con un buen número series, especiales, cortos, documentales, docuseries y películas para disfrutar, que otros servicios no tienen. Por eso, no es de extrañar que los estrenos de abril en Star+ sean de los más esperados.

Las reinas de los reality shows habían impactado al mundo cuando anunciaron que dejarían atrás su icónico programa. Esto llevó a medios y fanáticos a imaginarse que la familia más famosa del mundo comenzaría a vivir su día a día en privado o algo similar, pero no fue esto lo que sucedió.

Las Kardashian regresaron por todo lo alto con una serie reality exclusiva de Star+ con la que prometen mantener a todos sus fanáticos al día de sus más grandes escándalos. Así que si tu eres uno de los fanáticos de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie que pensaron que nunca volverían a adentrarse en el hogar de las Kardashian- Jenner puedes celebrar porque este es uno de los grandes estrenos de Star+ en abril.

Por supuesto, el regreso de las Kardashian es uno de los grandes atractivos, pero no es el único, porque Star+ estaba decidido a no quedarse atrás frente a los estrenos de Netflix en abril de Netflix y nos tiene varias sorpresas.

Estrenos de abril en Star+: Películas y series que no te puedes perder

Además de las series, no podemos pasar por alto las películas que están dentro de los estrenos de Star+ en abril, porque se incluye una de las grandes ganadores de los Oscar de este año, además de una de las películas de suspenso más alabadas de los últimos años.



THE KARDASHIANS - 14 de abril

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie regresan para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones a las que las hermanas se ven sometidas para administrar negocios de miles de millones de dólares, hasta la vida cotidiana junto a sus hijos, esta serie atrapará a los espectadores.

BEL-AIR - 27 de abril

"Bel-Air" es el reboot de la icónica sitcom de los años 90 "The Fresh Prince of Bel-Air" y está producida por el mismísimo Will Smith. Al igual que en la versión anterior, en esta serie veremos al joven Will adaptarse a la lujosa vida de Los Ángeles.

BIOS. VIDAS QUE MARCARON LA TUYA - 15 de abril

Este documental presenta a las personalidades más destacadas de la cultura popular latinoamericana y revela anécdotas y detalles desconocidos de su vida artística y personal. En este episodio, el cantante y compositor argentino Abel Pintos es cronista y testigo del legado de Mercedes Sosa, la mujer que cambió el rumbo del folclore argentino.



LOS OJOS DE TAMMY FAYE - 6 de abril



SUMMER OF SOUL (... O CUANDO LA REVOLUCIÓN NO PUDO SER TELEVISADA)

Ganadora del Premio Oscar a“Mejor actriz” y “Mejor maquillaje y peinado”. Durante las décadas de 1970 y 1980, Tammy Faye y su esposo, Jim Bakker fueron ascendiendo socialmente hasta crear red de teledifusión religiosa más grande del mundo y un parque temático. Pero no pasó mucho tiempo hasta que las irregularidades financieras, las intrigas de sus rivales y el escándalo derrumbaron el imperio que habían construido.

Ganadora del Premio Oscar® en la categoría “Mejor documental” en este documental Ahmir "Questlove" Thompson presenta un evento épico que celebró la historia, la cultura y la moda afroamericana.

UN LUGAR EN SILENCIO 2 - 8 de abril

La pandemia nos privó de disfrutar esta película como se merecía pero en esta ocasión la podremos ver desde la comodidad de nuestros hogares. La familia Abbott, luego de experimentar inimaginables horrores en su hogar, debe ahora enfrentar los terrores del mundo exterior y luchar por su supervivencia en total silencio. Forzados a aventurarse a lo desconocido, rápidamente se dan cuenta de que las criaturas que cazan siguiendo el sonido no son la única amenaza que acecha más allá del camino de arena.



MUERTE EN EL NILO - 20 de abril

Basada en la novela de Agatha Christie de 1937 la película muestra las vacaciones del detective belga Hércules Poirot a bordo de un glamoroso barco de vapor en Egipto y como se convierten en una aterradora búsqueda de un asesino, mientras que la luna de miel idílica de una pareja perfecta se ve trágicamente interrumpida.



NEW AMSTERDAM - 20 de abril

Max finalmente sigue a su corazón y reconoce sus sentimientos hacia la Dra. Helen Sharpe, con quien comienza una nueva relación, al mismo tiempo que continúa su misión idealista para sanar un sistema público de salud enfermo.



CROSSING SWORDS - 6 de abril

Esta serie animada para adultos compuesta de diez episodios está ambientada en la época medieval nos muestra el regreso de Patrick, un campesino de buen corazón que luego de conseguir un codiciado puesto de escudero en el castillo real, comienza a ascender en los escalones de la caballería al servicio del volátil Rey Merriman.