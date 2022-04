No sigas viendo los mismos programas de siempre, mejor checa cuáles son los estrenos de mayo en HBO Max y cómo puedes verlos gratis. Además de transmitir las Semifinales de Vuelta y la Final de la Champions League, esta plataforma de streaming ha anunciado algunos estrenos que no te vas a querer perder.

La plataforma de streaming de HBO es una de las más utilizadas en México, pues en ella podemos encontrar título como Game of Thrones, Los Soprano, Sex and The City e incluso ver los partidos de la Champions, pero esto no es todo porque están por llegar nuevos programas que prometen tener la calidad que a la que ya nos han acostumbrados.

Estrenos de MAYO en HBO Max

Lo mejor de todo es que te contaremos algunas opciones para que pagues menos o incluso puedas disfrutar de los estrenos de mayo en HBO gratis. Así que sigue leyendo y prepárate para hacer un maratón de películas y series.

Películas

Horizonte mortal

Protagonizada por Alexander Dreymon, Allison Williams y Keith David, la película nos muestra la historia de Jackson y Sara, una pareja que renta una avioneta para asistir a la boda de una amiga. En el camino, el piloto sufre un paro cardíaco, dejándolos en medio del Océano Índico.

Inframundo: El despertar

La cuarta película de la saga de Inframundo muestra como seis meses después de que Michael y Selene mataron a los creadores de los vampiros y los licántropos, la humanidad descubre la existencia de las especies y como consecuencia se inicia "La Purga", una cacería masiva en contra de las dos especies.

Mamma Mia!

Uno de los musicales más clásicos llega a HBO Max en sus estrenos de mayo. Sofi está por casarse y tras leer el diario de su madre decide invitar a los tres hombres con los que salió su madre el verano antes de su nacimiento y que a su parecer podrían ser sus padres.

Misfit #Eres o Te Haces

Julia regresa a Ecuador después de haber vivido en Estados Unidos durante años. Y mientras en Estados Unidos, su vida fue perfecta, era popular, tenía un vlog con muchos seguidores y muchos amigos, en Ecuador, las tres chicas más populares de la escuela, la etiquetan como "inadaptada".

El código Da Vinci

Ángeles y demonios

Tras un asesinato en el Museo del Louvre,que conducen al descubrimiento de un misterio religioso que podría estremecer las bases del cristianismo.

La segunda parte de la saga que Robert Langdon, experto en simbología, es convocado a un centro de investigación suizo para analizar un misterioso signo marcado a fuego en el pecho de un físico asesinado.

Cómo entrenar a tu dragón 2

Las aventuras de Chimuelo continúan, en esta ocasión Hipo y chimuelo encontrarán una isla de hielo, hogar de cientos de dragones salvajes y del misterioso Jinete de Dragones.

Series

Las Bravas - 5 de mayo

Los fanáticos pamboleros no se pueden perder esta serie que nos presenta a un equipo de mujeres futbolistas que lucharán contra viento y marea para cumplir con sus objetivos.

La escalera - 6 de mayo

Hacks - 12 de mayo

Protagonizada porla serie nos muestra la historia de un famoso escritor que fue acusado de haber asesinado a golpes a su esposa e intentar simular que se había caído por las escaleras.

Esta comedia dramática creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky nos muestra a Deborah Vance una legendaria diva del stand-up en Las Vegas tratando de sobrevivir a las nuevas generaciones, mientras intenta aliarse con una escritora de la generación Z.

La mujer del viajero en el tiempo - 15 de mayo

Esta serie no solo es uno de los estrenos de HBO MAX en mayo más esperados, es uno de los grandes estrenos del 2022 y todos los fanáticos de la historia de Audrey Niffenegger esperaban con ansias ver esta nueva adaptación.

Made for love - Temporada 2 (episodios semanales)

Una de las series de comedia oscura que más han impactado en los últimos años, regresa. Una joven, que huye tras 10 años en un matrimonio sofocante con un multimillonario experto en tecnología, de repente se da cuenta de que su esposo ha implantado un novedoso y revolucionario dispositivo de monitorización en su cerebro que le permite rastrear todos sus movimientos.

Servidor del pueblo

Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, la serie protagonizada por presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, promete causar mucha controversia. Antes de llegar al poder, Zelenski trabajó como comediante y actor, protagonizando esta serie que ahora HBO vuelve a sacar a la luz.

HBO Max gratis en México 2022

Aunque actualmente, dentro de su aplicación y su sitio HBO no está ofreciendo el tradicional tiempo de prueba gratuito al que las plataformas de streaming ya nos han acostumbrado, aún existen dos opciones para tener HBO Max gratis de forma completamente legal. En esta nota te explicamos detalladamente cómo puedes ver gratis HBO MAX y disfrutar de los estrenos de mayo sin pagar.