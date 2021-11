El ex Santos Laguna habló ante los medios tras una nueva audiencia que podría enviarlo a la cárcel.

Aún no está definida la situación de Joao Maleck después del accidente automovilístico que protagonizó a mediados del 2019 y que terminó con el fallecimiento de Alejandro Castro y su esposa María Fernanda Peña. Un año después, el futbolista fue declarado culpable por homicidio culposo y enviado a prisión preventiva, aunque una pena menor a cuatro años le permitió pagar una suculenta fianza y salir en libertad.

Aunque este jueves el ex Santos Laguna y actual Coras de Tepic fue citado a una audiencia por apelación, lo que podría modificar la situación tras un posible aumento de pena. Y al salir de la misma se refirió a lo difícil que sería para él volver a pisar la cárcel a su edad, aunque se entregó a lo que suceda y lo que 'decida Dios'.

"Para mí es complicado con 22 años, pero estoy tranquilo, porque todo se lo voy a dejar a Dios en sus manos y lo que él decida lo voy a aceptar. Conforme a derecho aquí van a resolver a favor de todos", declaró el nacido en Guadalajara.

Por su parte, el delantero mencionó que su vida ha tenido muchos cambios después del controversial suceso, y mencionó algunos de ellos como son la constante asistencia psicológica, el no poder conducir un vehículo, deber firmar cada mes, etc.

"Mi vida ha cambiado bastante; sigo yendo a firmar cada mes, asisto a clases de psicología y aparte tengo un coach personal que me está ayudando a superar todo. No puedo conducir, todavía faltan algunos meses y tengo que seguir firmando hasta que se acabe el proceso. Tengo que cumplir con todas las restricciones que me pusieron", mencionó Maleck.