Hay partidos que nunca se olvidan. Algunos se recuerdan por los goles, otros porque definen campeonatos. Pero también están aquellos que se quedan en la memoria de los aficionados por el mal trabajo arbitral. Y como suele pasar con ese tipo de historias, un equipo sale perjudicado y el otro es beneficiado. Cobra mayores dimensiones cuando se trata de una rivalidad como la que sostienen Pumas y América.

La afición universitaria tiene muy presente el Torneo Invierno 2001. Pumas recibió en casa al América el 9 de septiembre de 2001 durante el empate a un gol que registró el marcador final. Nadie iba a imaginar lo que significaría ese juego tiempo después como consecuencia de las decisiones arbitrales. Aquel partido revivió la leyenda de que a las Águilas siempre les ayudan los silbantes.

¿Qué pasó? El juego fue pitado por un novato Paul Delgadillo. Era el primer duelo de alto calibre que le tocaba pitar en su corta carrera. Para su mala fortuna, todo le salió mal. Por un lado, el gol del América lo dio como bueno pese a que el balón jamás cruzó la línea de meta. Por el otro, anuló una anotación legítima de Pumas por una falta inexistente en el área.

“Fue un partido que me marcó. Llegué a pensar que ponía en riesgo mi carrera. Tenía un proceso de buenas actuaciones que me llevaron a esa designación. Tuvimos dos decisiones importantes en ese partido. Una fue darle al América un gol (válido) que no entró. La otra fue con un golazo del Parejita López. Antes de que cayera el balón (a la red), yo no lo vi. Me quedé mirando al Hueso Glaría y a Ricardo Rojas. Vi un empujón y marqué falta. Se hizo un escándalo”, le comentó el ahora exárbitro a David Medrano en entrevista para su canal de YouTube.

En efecto, fue un escándalo. Por varios días no se habló de otra cosa que el robo a Pumas en su cancha. A lo largo de varias semanas, la polémica se concentró en decir que América se beneficiaba de Paul Delgadillo, a quien esa sombra lo persiguió a lo largo de su trayectoria pitándole a las Águilas.

“Fue complicado salir de CU, la gente estaba enardecida. Dimensioné lo que pasó hasta que llegué a la casa. Empecé a ver las imágenes, cómo estaban los medios. Pero desde el aeropuerto en Ciudad de México, la gente nos agredió. En ese momento queríamos pensar que era por la polémica de ser un Pumas-América, pero cuando vi (lo que pasó), me quería morir”, describió el exsilbante a Medrano.

Esa actuación le costó a Delgadillo dos meses en la congeladora. Ante el revuelo que causaron sus equivocaciones, la Comisión de Arbitraje, presidida en ese momento por Edgardo Codesal, decidió sancionarlo por un periodo de tiempo que frenó de golpe su ascenso como árbitro.