¡Jonny Magallón de las Chivas se une a Exatlón! Uno de los grandes jugadores de las Chivas sorprendió a todos cuando se anunció que formaría parte del equipo rojo de Exatlón Mundial 2022. Sigue leyendo para conocer cómo es que este futbolista profesional llegó para ganar en el reality deportivo más esperado del año.

Desde que se compartió que Exatlón tendría una versión internacional con atletas de distintos países, la expectativa por conocer quiénes participarían en este reality fue en aumento.

Y ahora que se ha liberado la lista completa de participantes del Exatlón Mundial 2022 una de las grandes sorpresas fue descubrir que un exjugador de las Chivas es una de las estrellas que participará en esta primera edición internacional.

José Jonny Magallón Oliva nació en Ocotlán, Jalisco, el 21 de noviembre de 1981 y desde niño supo que quería dedicarse al deporte. Su primer equipo de futbol fueron los Osos Grises cuando aún era niño, aunque su entrada oficial al futbol llegó unos años después.

“Yo fui un jugador de la liga local de Ocotlán, en ese tiempo no había escuelas, sólo era el torneo del municipio, el típico de barrio de cada fin de semana, empecé jugando en un equipo que se llamaba Osos Grises”, dijo para el canal Historia Chivas.

Su llegada a las Chivas no fue sencilla, pues en su comunidad no había muchas esperanzas para un deportista, por ello, durante la preparatoria viajó a Guadalajara para intentar entrar en equipo amateur de una cuarta división, sin embargo fue ahí en donde el equipo de Chivas y entrar así en tercera división.

“Sí, hubo ausencia de recursos para seguir yendo a entrenar a ese equipo del Guadalajara, un maestro de educación física del CBTis me ayudaba con los camiones, mi papá no podía. Fue la forma en que yo pude seguir en el futbol, gracias a mi maestro Miguel Solís, que me apoyó en lo económico. Fue como mi ángel para que yo pudiera seguir en esta carrera”.