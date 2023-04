FILTRAN que el campeón de la sexta temporada del reality podría convertirse en el eliminado de Exatlón All Star 2023 este domingo 16 de abril.

Exatlón All Star 2023: ¿ANDRÉS será ELIMINADO este domingo 16 de abril?

La décima semana del reality de campeones está por terminar, el programa vive una etapa llena de sorpresas para los espectadores y los jugadores, ya que se han regalado dos autos y un viaje a Madrid, premios con los que arrasaron los rojos. El equipo azul no está en su mejor momento, pero no están dispuestos a ser derrotados en los retos siguientes. Sin embargo nuevas filtraciones apuntan a que serán ellos los que pierdan un integrante, un rumor asegura que será Andrés Fierro el eliminado de Exatlón All Star 2023.

Andrés ha creado una fuerte rivalidad con Mati y con otros azules, por lo que se ha convertido en un objetivo a derrotar para el equipo contrincante.

¿ANDRÉS será ELIMINADO de Exatlón All Star 2023 este domingo 16 de abril?

De acuerdo al sitio de spoilers de Youtube, Reality Colosal, en el Duelo de Eliminación podrían llegar dos rojos y un azul, pero sería Andrés Fierro el eliminado de Exatlón All Star 2023 este domingo 16 de abril, aunque por ahora esto solo es un rumor, ya que los azules ya ganaron un duelo de Supervivencia que podría ponerlos a salvo.

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.

