Exatlón All Star 2023: Acusan a TV Azteca de favorecer a esta Leyenda Azul

El Exatlón All Star 2023 está llegando a sus últimas semanas y con ello, las pasiones se han desbordado más que nunca ya que los fans del reality han acusado a TV Azteca de favorecer a una Leyenda Azul que inexplicablemente ha logrado vencer a los 2 participantes Rojos más fuertes.

¿Quién es la Leyenda Azul que estaría siendo favorecido por la producción del Exatlón All Star 2023?

Varios medios de circulación nacional y páginas de fans del programa señalan que Andrés Fierro ha sido muy favorecido por la producción del programa ya que afirman que esta anhela ver de nuevo campeón al Velociraptor, por lo que secretamente han estado conspirando incluso con Mati Álvarez y Heliud Pulido para que estos se dejen ganar por el concursante Azul.

Sobre esto cabe recordar que Terminator fue vencida por Velociraptor en su más reciente enfrentamiento por lo que en su caso la acusación tiene al menos algo en que basarse sin embargo, la última vez que Andrés se enfrentó a Black Panther volvió a ser vencido por lo que algunos usuarios de redes sociales incluso le llaman a Fierro "El hijo eterno de Heliud".

Los fans hacen trizas a Andrés Fierro y creen que la producción hace trampa para verlo campeón

El día de ayer las redes sociales del Exatlón All Star 2023 se volvieron un auténtico hervidero ya que la opinión generalizada fue que de no haber sido por que Andrés Fierro quemó una de sus medallas, él hubiera sido eliminado por la Dynamom, un hecho que simplemente despertó la ira y el rechazo de los fans de la competencia que conduce la Máxima Autoridad Antonio Rosique.

En la cuenta de Instagram los fans del reality no se cansaron de señalar que la eliminación de Nataly Gutiérrez fue injusta y que el Velociraptor no hubiera podido permanecer en la competencia de no haber sido por sus medallas; incluso hubo críticas más fuertes señalando que cada vez que Andrés va a un Duelo de Eliminación, solo le ponen tiros de derribar, lo cual curiosamente es una casualidad ya que de esa forma eliminó a Fogel Negrete.