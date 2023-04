En el Exatlón All Star 2023 se vio cómo Andrés paralizó a Lili con fuertes palabras pero si te perdiste de este suceso, aquí te contamos qué fue lo que le dijo el Velociraptor a su amada y por supuesto, la razón por la que siente Triple Jumper recibió mensaje tan intenso por parte de su pareja.

No es la primera vez que vemos a una pareja tan enamorada en el Exatlón ya que basta con recordar que en la temporada anterior, fuimos testigos del amor entre Bobe y Yann el cual les hizo incluso romper las reglas del programa. Pero lo que le dijo Andrés a Lili dejó a todo mundo con la boca abierta.

Andrés dejó con la boca abierta a Lili al decirle aviertamente que hará todo lo posible por evitar que ella abandone la competencia ya que según sus palabras, su permanencia en las playas de República Dominicana no tendría sentido sin Triple Jumper. Velociraptor dijo sobre su pareja:

"Le ayudaría en los circuitos, en el tiro, si tengo que darle alguna vida se la voy a dar, no me importa. Sin ella aquí, de qué me va a servir estar aquí, no me la voy a pasar a gusto, no me la voy a pasar feliz y no voy a poder estar enfocado sin ella aquí".