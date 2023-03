El Exatlón All Star 2023 nos ha dado todo tipo de polémicas y todavía podrían haber más, ya que medios de comunicación aseguran que Aristeo Cázares podría integrarse a la actual temporada como refuerzo y hasta afirman que hay pruebas de que así será.

El hecho de que se hable de refuerzos para la competencia no es nada raro ya que es algo usual en la competencia sin embargo, la bomba explotó cuando se supo quién sería el refuerzo que se integraría a la emisión, debido a que es alguien que ha estado rodeado de polémica. Pero, ¿qué es lo que se sabe de esto?

Aristeo Cazares podría ser refuerzo del Exatlón All Star 2023 y aseguran que hay pruebas

De acuerdo con lo afirmado por medios como el portal digital Terra, ya hay pruebas de que Aristeo Cázares se integraría a la actual emisión del Exatlón All Star 2023 ya que se le vio entrenando con nadie menos que, ¡Carmelita Correa! Por lo que se empezó a sospechar que se vería el regreso al programa al menos del campeón de la edición de 2019.

Cabe recordar que Aristeo al ser el ganador de aquella edición consiguió igualar el logro de su hermano, Ernesto Cázares quien es reconocido por haber sido el primer ganador del Exatlón en México. Además el regreso de Aristeo sería una estrategia brillante por parte de TV Azteca para reventar el rating ya que este atleta siempre ha estado rodeado de polémica por que otra de las razones que sostienen que sí regresaría al programa es que de esta forma evitaría una demanda que TV Azteca quiere hacerle.

Aristeo Cazares podría ser refuerzo del Exatlón All Star 2023 y la polémica estaría servida

Si se confirma el ingreso de Aristeo Cázares al Exatlón All Star 2023 como refuerzo, la polémica estaría servida ya que hace unos días el ex participante se volvió el foco de las miradas al haberle dado like a tuits que criticaban a Mati Álvarez y que afirmaban que la participante era una "berinchuda" y que la producción estaba de su lado, lo que no pasó desapercibido para nadie y que hizo que se señalara al atleta de que ahora tenía una guerra declarada contra Terminator.

Pero además si Aristeo se integra a la competencia se podría reavivar la rivalidad que sostuvo con Pato Araujo, con quien disputó la final de la segunda edición del Exatlón y en la cual, terminó ganándole al Capitán Coraje la corona del reality. Y si a eso le sumamos el hecho de que se encontraba entrenando con Carmelita Correa, con quien supuestamente tuvo un amorío mientras ambos participaban en el reality, es un hecho que el programa herviría en polémica.