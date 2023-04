Este día los sitios de spoilers incendiaron las redes sociales al asegurar que Heliud Pulido ya está fuera del Exatlón All Star 2023 en tiempo real, por lo que es momento de saber qué información hay acerca de esta filtración, que pondría contra las cuerdas a los Rojos.

Sin embargo debes saber que esta información no proviene de la producción de TV Azteca sino de redes sociales, páginas de fans y canales de YouTube que dan seguimiento al programa en tiempo real, por lo que si quieres saber si esta filtración se cumple no debes perderte un solo episodio del Exatlón. Y ahora sí, es momento de pasar a la información.

Aseguran que Heliud Pulido está fuera del Exatlón All Star 2023 en tiempo real

Los sitios de spoilers aseguran que Heliud Pulido ya no se encuentra en las playas de República Dominicana debido a que pidió a la producción del programa salir de la competencia, ya que no se encuentra muy bien de su salud emocional puesto que no tiene la cabeza puesta en la competencia, sino en el bienestar de su novia Pame Verdirame.

Y si bien no se han dado detalles sobre el problema que la también ex participante del reality está atravesando, es un hecho que Black Panther ya no quiere estar lejos de ella, por lo que ya habría abandonado la competencia según los sitios de spoilers. Hay que recordar que la competencia está pregrabada y lo que vemos al aire tiene días de haber ocurrido, por lo que esta filtración no suena para nada descabellada, sobre todo luego del momento que vivió Pulido esta semana.

Heliud Pulido ya no está a gusto en el Exatlón All Star 2023 y no puede vivir sin Pame Verdirame

Esta misma semana cuando se disputó la Supervivencia se vio a Heliud Pulido desconcentrado, lo que le hizo perder varias carreras y al final, este hecho ocasionó que el atleta se derrumbara y llorara por su pareja. Con esto en mente en el programa se le permitió que mandara un mensaje a Pame, lo que sería una especie de predicción de su posible salida del programa. Black Panther le dijo a su novia a través de las cámaras lo siguiente, mientras las lágrimas recorrían su rostro: