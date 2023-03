Ahora que se está realizando la edición All Star un atleta reveló el vergonzoso momento que pasó y que debía ser algo personal, pero que fue visto por todo México.

Exatlón All Star 2023: Atleta se enteró que su novia lo terminó, ¡en un programa de TV!

Ahora que se está llevando a cabo el Exatlón All Star 2023 un atleta de los muchos que han participado en el programa reveló que se enteró que su novia lo terminó, ¡en un programa de TV! Y a pesar de que este doloroso momento ya tiene rato de haber ocurrido, el ex participante no dudó en contar todo lo que le ocurrió.

Y es que a pesar de que en el programa que conduce la Máxima Autoridad, Antonio Rosique la polémica no ha hecho falta, fuera de todo lo que ocurre en las playas de República Dominicana también ha habido escándalos como el que estás a punto de conocer y que vivió en carne propia un ex participante.

Mientras se desarrolla el Exatlón All Star 2023, un atleta contó cómo se enteró que su novia lo terminó, ¡en un programa de TV!

Esto fue lo que contó el mismísimo José Luis López Monroy, mejor conocido como El Parejita López, ya que mientras se está disputando ahora mismo el Exatlón All Star 2023 el ex participante del reality, platicó en una entrevista en Blalala Show que justo cuando él estaba viendo la TV su pareja en ese momento, Yuliana Peniche compartió en plena transmisión de un programa en el que se encontraba participando, que su relación con el ex jugador de Pumas de la UNAM ya había terminado.

En la entrevista justo cuando se le preguntó al ex participante del Exatlón por qué terminaron, el bicampeón del futbol mexicano dijo que no sabía y que prácticamente se enteró de la noticia cuando su ahora ex pareja la compartió mientras ella se encontraba participando en Las Estrellas Bailan en Hoy. Y también aclaró que a partir de ese momento ya no volvió a hablar con ella, sino hasta cerca de 3 meses que se reencontraron.

El Parejita no logró ingresar al Exatlón All Star pero explicó cómo volvió a ver a su novia que lo terminó en un programa de TV

Según lo dicho por el Parejita, la razón por la que ambos se reencontraron fue por que los dos coincidieron en la fiesta de un amigo mutuo sin embargo el ex jugador del equipo Auriazul dijo que cuando ambos se vieron en la fiesta, ¡se ignoraron! Por lo que aquella noche no mantuvieron contacto sin embargo, si se llamaron por teléfono al día siguiente para aclarar las cosas.

Cabe recordar que el ex jugador de futbol luego de su rompimiento con Yuliana Peniche regresó a la sexta temporada de Exatlón, luego de haber salido de la tercera temporada por una lesión, y en su segunda participación en el reality trató de ganarse un lugar para la edición All Star sin embargo, no logró ganarse el pase para poder participar en la edición que todo mundo se encuentra viendo en estas fechas.