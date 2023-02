Si bien todo México quisiera una oportunidad para enfrentar los desafiantes circuitos en las playas de República Dominicana, hay varios atletas y famosos que le dijeron no a la producción y aquí, sabrás de quiénes se trata.

Exatlón All Star 2023: Atletas y famosos que rechazaron regresar al reality por polémicas razones

El Exatlón All Star 2023 ha arrancado con todo y si bien muchos mexicanos desearían tener una oportunidad de poder enfrentarse a los desafiantes circuitos que integran la competencia, es un hecho que hay otras personas que no tienen este mismo deseo. Por ello hoy vale la pena conocer a los atletas y famosos que rechazaron regresar al reality, algunos incluso por polémicas razones.

Y es que si bien hay figuras de la competencia que eran pedidas por el público para regresar a la competencia y que sí lo hicieron, como en el caso de Mati Álvarez, hay otros ex participantes que no regresarán, por lo que es importante saber de quiénes se trata.

Ellos son los atletas y famosos que rechazaron regresar al Exatlón All Star 2023

Casandra Ascencio

Evelyn Guijarro

Macky González

Daniel Corral

Patricio Araujo

En total serían 7 participantes quienes rechazaron las ofertas de la producción de TV Azteca para reincorporarse al reality ya que además de los mencionados aquí arriba, existen dos que por razones poelémicas decidieron no regresar a las playas de República Dominicana a pesar de que los productores del programa que conduce Antonio Rosique les rogaron para que volvieran debido a que el público en verdad los quería ver en esta emisión sin embargo, esto no fue posible.

Estos dos atletas rechazaron regresar al Exatlón All Star 2023 por polémicas razones

Por un lado Aristeo Cázares y por otro Ana Lago son los dos ex participantes que decidieron decirle no a su regreso al Exatlón por polémicas razones que no dejaron indiferente a nadie de los fans del programa; en el caso de Cázares, el tiene un problema con TV Azteca debido a que a pesar de que ya renunció a la televisora, en el programa de Venga la Alegría, que es en el que trabajaba todavía se le sigue mencionando. Y además, ahora es parte de La Casa de los Famosos 3.

Por el lado de Lago resulta que ella sí estuvo interesada en regresar a un concurso que la pusiera a prueba al enfrentar a la naturaleza en un programa en el que la competencia le exigirá mostrar lo mejor de sus aptitudes físicas; pero para tristeza de los fans del Exatlón y de la producción de TV Azteca, ella decidió mejor integrarse al reality show Survivor, lo que seguramente en la televisora del Ajusco cayó como balde de agua fría la noticia, por lo que será muy difícil volver a ver a estos participantes en el Exatlón.