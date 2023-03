FILTRAN que atleta roja será la próxima eliminada Exatlón All Star 2023 y no podrá llegar a la Gran Final.

Exatlón All Star 2023: CONFIRMAN el nombre de la atleta ROJA ELIMINADA

Tras la salida de Valery Carranza, los azules no quieren perder a otra integrante y aunque los rojos no están dispuestos a rendirse, se ha filtrado que una atleta roja será eliminada de Exatlón All Star 2023 y ya se ha revelado el nombre.

Con la segunda etapa de Exatlón All Star 2023 han comenzado las eliminaciones dobles, ya que cada semana dos atletas abandonarán las playas de República Dominicana. Quedan solo 15 competidores, así que la Gran Final del reality se encuentra a la vuelta de la esquina.

¿Que atleta roda es la próxima eliminada de Exatlón All Star 2023?

El sitio de spoilers en Youtube, Reality Colosal ha filtrado y confirmado que Melisa Ramos de los rojos está eliminada de Exatlón All Star 2023, aunque aún no ha especificado si saldrá el domingo 26 de marzo el próximo miércoles 29 de marzo.

Recordemos que esto es solo un rumor, por lo que deberemos esperar a ver lo que sucede en este capítulo.

Atletas participantes de Exatlón All-Star 2023

Equipo Rojo

Equipo Azul

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.