Exatlón All Star 2023: ¿Cancelan el reality? Este sería el programa que ocuparía su lugar

El Exatlón All Star 2023 al parecer tendría las horas contadas ya que se corrió el fuerte rumor de que cancelan el reality e incluso, ya se sabe cuál sería el programa que ocuparía su lugar, por lo que esta información ha hecho que los fans del popular programa pongan el grito en el cielo.

Pero primero vamos por partes: el Exatlón All Star 2023 ha sido un éxito para TV Azteca en comparación con la temporada 6 de este programa que no triunfó en los niveles de audiencia por lo que se consideraba que la actual emisión que conduce la Máxima Autoridad, Antonio Rosique ya había logrado superar a Televisa en el rating pero de acuerdo al fuerte rumor que te platicaremos a continuación, esto no sería así.

De acuerdo con lo que afirma el canal de YouTube Mago Cósmico, el programa ya ha cansado al público por lo que TV Azteca habría tomado la decisión de darle un descanso de al menos 1 año, y en su lugar la televisora empezaría a transmitir el programa La Isla, con lo que los seguidores del Exatlón se quedarían sin su programa favorito, al menos por 1 año.

Sin embargo en este canal de YouTube no se especifica si la edición All Star que estamos viendo en estos momentos terminará sus transmisiones o si el programa terminará antes de tiempo sin embargo, esta no sería la primera vez en la que se señala que este reality show corre el riesgo de ser cancelado por los bajos niveles de audiencia.

No es la primera vez que surgen rumores de que cancelarán el Exatlón All Star 2023

Esta no es la primera vez que surge el rumor de que se cancelará el Exatlón All Star 2023 ya que desde el año pasado muchos medios de comunicación, señalaron que la emisión de TV Azteca no había logrado recuperar los niveles de audiencia que tuvo durante sus primeras temporadas en México, en las que llegó a reunir a máde 4 millones de espectadores según una nota del Heraldo Deportes del viernes, 16 de abril de 2021.

Y es que en febrero pasado la producción de TV Azteca perdió ante la telenovela Cabo de acuerdo a datos del mismo medio ya mencionado, ya que en ese mes la novela de Televisa logró reunir a 4.2 millones de personas frente al televisor mientras que Exatlón solo logró juntar a 1.2 millones. ¿Será esta la última temporada del Exatlón en mucho tiempo? Eso solo lo sabremos en los próximos meses.