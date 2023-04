El reality de campeones llegó a la mitad del tercer mes de transmisión y con ello, las reglas, los retos y hasta los premios se han modificado. Quedan solo 13 atletas en el reality y ya hay avances de quiénes serán los próximos en ser eliminados, pero sin duda una de las salidas que más impresionará a los espectadores será la del capitán Araujo, se ha confirmado que Pato ya está fuera de Exatlón All Star 2023.

Tras la salida de Tzasna Carrasco, los rojos han quedado incompletos y ahora estarían a punto de perder a uno de sus atletas más fuertes.

¡Pato Araujo está fuera de Exatlón All Star 2023!

Desde hace semanas se había filtrado que el campeón de Exatlón Titanes vs Héroes no llegaría a la Gran Final de All Star, esto se debe a que su bebé está por nacer y el futbolista ha preferido acompañar a su esposa Zudikey Rodríguez en tan importante momento. Esta vez el canal "Proyecto TV" ha confirmado que Pato Araujo ya está fuera de Exatlón All Star 2023, aunque no se sabe exactamente si será renuncia o eliminación, así como cuál será el día en que sea transmitida su salida.

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.