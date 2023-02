Exatlón All Star 2023: Daniel Corral revienta al reality y revela por qué no regresa

El Exatlón All Star 2023 está capturando la atención de todo mundo, pero no la de Daniel Corral, el destacado gimnasta olímpico mexicano que reventó al reality show y además reveló por qué no regresó a la actual temporada que está triunfando en TV Azteca.

Cabe recordar que el atleta estuvo en el programa de octubre de 2017 a marzo de 2018, Daniel Corral junto a su compañera gimnasta Ana Lago, en el cual quedó en 3.er lugar. Y por ello los fans enloquecieron cuando en diciembre del año pasado la Máxima Autoridad Antonio Rosique invitó a quienes ya habían participado en el programa a través de un post de Instagram, para que entraran a la nueva edición del All Star, y si bien Daniel Corral respondió con una reacción a este llamado, al final no regresó al programa, y ya se sabe la razón.

Daniel Corral reventó al Exatlón All Star 2023 y reveló por qué no regresó al programa

A través del canal de YouTube Realitube Show se filtró un video en el que el atleta expresa su descontento con el programa al decir que le pareció injusta la salida de su esposa, la ciclista Antonieta Gaxiola a quien conoció en la primera temporada del reality, además de declarar que le pareció que los "jefes", es decir la producción del programa manipulaban lo que ocurría a su conveniencia aunque no estuvieran realmente involucrados en el programa y de esta forma, no respetaban el esfuerzo de los participantes por ganar la competencia.

En sus palabras, en el programa “hacían las cosas bajo sus reglas y que pueden hacerlo como les da su regalada gana”. Estas fuertes declaraciones fueron reveladas por este canal de YouTube sin embargo, como al parecer se habrían filtrado hay que esperar qué es lo que el gimnasta declara acerca de esta información. Sin embargo este atleta y su ahora esposa no son los únicos que decidieron no regresar al programa por polémicas razones, si se llegara a confirmar que esta es la opinión de Corral.

Daniel Corral no es el único atleta que rechazó regresar al Exatlón All Star 2023

Al igual que el caso de Daniel Corral hay otros atletas que decidieron no regresar al programa y si bien no es el caso de todos, algunos de ellos no lo hicieron por razones polémicas, como en el caso de Aristeo Cázares, quien prefirió participar en La Casa de los Famosos, aunque su aventura ahí no duró mucho tiempo ya que hace poco fue expulsado del programa.

Y no es el único ya que Ana Lago prefirió el reality Survivor por encima del Exatlón, por lo que no se le podrá ver en las playas de República Dominicana para participar en la temporada actual. Y si bien se extrañará a ambos atletas, el programa no resentirá su ausencia ya que quienes sí decidieron regresar han ayudado a que el programa vuelva a atraer a una gran audiencia, la cual ya ha visto grandes duelos en la primera semana de esta temporada, como la brutal batalla entre Mati Álvarez y Lili Hernández.