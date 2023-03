Exatlón All Star 2023: Ellos están en riesgo de ser el eliminado de este domingo 5 de marzo

Hay dos cosas inevitables en el Exatlón All Star 2023: los Domingos de Eliminación y las filtraciones de los sitios de spoilers, que en esta ocasión han adelantado los nombres de los participantes que están en riesgo de ser el eliminado de este domingo 5 de marzo.

Como siempre, debes tener en cuenta que la información que estás a punto de conocer proviene de rumores que se han revelado en páginas de fans, canales de YouTube y redes sociales que le dan seguimiento al programa de TV Azteca, por lo que para ver si estas predicciones aciertan, es necesario que veas el episodio de este domingo. Y luego de este aviso, es momento de que conozcas los nombres de los atletas que podrían despedirse de las playas de República Dominicana este fin de semana.

Ellos están en riesgo de ser el eliminado de este domingo 5 de marzo en el Exatlón All Star 2023

Los números no mienten y mientras del lado Rojo los participantes Lino Muñoz y Omar Esparza estarían cerca de salir, por el lado Azul quienes estarían en riesgo serían ni más ni menos que Fogel Negrete y el campeón de la sexta temporada, Andrés Fierro.

Y es importante decir que los números no mienten ya que Lino es hasta el momento el peor competidor de los Rojos ya que acumula tan solo 9 victorias y 29 derrotas, mientras que Omar acumula 15 victorias y 23 derrotas, pero al parecer no tiene tanto público lo que lo pondría en desventaja ante sus compañeros. Y por el lado Azul las cosas son similares ya que mientras Fly Fogel acumula 13 victorias y 21 derrotas, Velociraptor tiene tan solo 17 triunfos y 22 derrotas.

¿Por qué es tan complicado saber quién será eliminado este domingo 5 de marzo del Exatlón All Star 2023?

Por que desde que inició la edición All Star los sitios de spoilers no han podido ser tan contundentes con sus filtraciones aunque la razón todavía no se sabe; sin embargo lo que sí es un hecho es que incluso los más expertos en esta materia incluso se han mostrado más precavidos que de constumbre.

Por ejemplo, Keyla, "La Reina de los Spoilers" ha estado cambiando sus predicciones para esta temporada y esto se vio muy reflejado durante la semana 2 del concurso ya que mientras en los primeros días de la semana se decía que sería un participante Rojo quien se iría, para el viernes de esa misma semana tuvo que cambiar su veredicto y asegurar que era un Azul quien se iría, o que se confirmó con la Eliminación de Natali Brito. ¿Ocurrirá lo mismo este domingo? Solo el tiempo lo confirmará.