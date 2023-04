El Exatlón All Star 2023 está a punto de vivir un Domingo de Eliminación más, por lo que si no has podido seguirle la pista de cerca al programa, no te preocupes porque aquí sabrás quiénes son los atletas eliminados hasta ahora de las playas de República Dominicana.

Y es que los circuitos que desafían a los atletas no son un juego de niños ya que cada uno de ellos han sido diseñados para retar a los atletas de élite que han llegado al reality quienes además, no provienen de cualquier sitio sino de las temporadas anteriores en las que sorprendieron a todo mundo con su desempeño, por lo que son reconocidos como Leyendas; por ello, es importante conocer qué leyendas de Rojo y de Azul se han ido del programa.

Ellos son los atletas eliminados hasta ahora del Exatlón All Star 2023

Hasta el momento han sido 7 los participantes eliminados de la competencia más colosal de la TV, por lo que vale la pena repasar a quienes se han tenido que despedir de las playas de República Dominicana, sitio en donde se graba el programa. Estos eliminados son:

Dan Noyola

Natali Brito

Valeria Payén

Omar Esparza

Fogel Negrete

Jazmín Hernández

Valery Carranza

Melisa Ramos

¿Qué atletas podrían ser eliminados del Exatlón All Star 2023 este 2 de abril?

Los sitios de spoilers señalan que este fin de semana sería muy probable ver la partida de 2 elementos de la escuadra Roja ya que tanto Lino Muñoz como Tzasna Carrasco tienen altas probabilidades de salir ya que son los integrantes que menos han contribuido a la efectividad de su equipo.

Por ejemplo la efectividad de Fashion Anaconda está en un 50%, el más bajo del lado femenil mientras que Lino Muñoz está en el fondo de la tabla de los varones del equipo Escarlata, ya que apenas alcanza un 41% de efectividad. Sin embargo todavía hace falta esperar al programa de este domingo para saber qué otro integrante se unirá a la lista de eliminados del programa.