¡Fuertes declaraciones! Un ex integrante del reality confesó que durante su participación estuvo "cerca" de tener un amorío con una compañera, mientras su novia lo esperaba fuera. Pero los fans no piensan lo mismo.

Exatlón All Star 2023: Este integrante, ¿tuvo un desliz durante la competencia?

¡Escándalo! Resulta que un integrante del Exatlón All Star 2023 al parecer tuvo un desliz durante la competencia con una compañera de equipo, por lo que cuando los fans del programa se enteraron de esta noticia pusieron el grito en el cielo y a través de conjeturas, pronto descubrieron el nombre de la atleta con la que habría ocurrido el escandaloso hecho.

Estas fuertes declaraciones que encendieron los rumores fueron hechas por parte de un ex integrante de la competencia el cual, se encontraba participando hasta hace poco en otro reality show pero resulta que antes de renunciar a este programa, realizó confesiones a sus compañeros de programa en las que además de hablar de las duras pruebas que enfrentó en las playas de República Dominicana, mencionó que según él, "casi, casi" tuvo un desliz con una compañera suya.

¿Qué integrante que casi llega al Exatlón All Star 2023 al parecer tuvo un desliz durante la competencia?

Se trata de Aristeo Cázares, quien en pláticas con sus compañeros en La Casa de los Famosos les dijo que aprendió la lección de que al Exatlón se debe llegar sin pareja y a pesar de que no compartió más detalles o dijo nombres, el atleta explicó que "casi" tuvo un desliz con una compañera suya pero afirmó que no ocurripo nada y dijo que aprendió muy bien su lección. En sus propias palabras, Aristeo dijo lo siguiente:

"Vi que no funcionaba así, que tenías que ir sin novia… Como que iba a tener un desliz, pero como que medio medio… Pero me sirvió de lección".

Y a pesar de que el ex participante decidió no revelar el nombre de la compañera con la que casi le fue infiel a su pareja en aquél momento, los fans del programa no demoraron nada en hacer la conexión y en redes sociales, mencionaron el nombre de la involucrada.

¿Quién es la chica con la que Aristeo casi tuvo un desliz en el Exatlón y por qué no regresó al All Star 2023?

Luego de lo declarado por Cázares en La Casa de los Famosos, los fans del Exatlón no tardaron nada en deducir que la chica a la que se refería no era otra que Carmelita Correa, la compañera con la que él se mostró muy cercano durante la emisión en la que salió campeón. Y es que en aquél momento Aristeo tenía una relación con Brenda Ferrer, quien llegó a celar tanto a su pareja que hubo un explosivo momento que todo mundo recuerda.

Durante una transmisión Brenda explotó e insultó a Carmelita e incluso se burló de su físico, lo que reforzó los rumores de que ella y Aristeo tuvieron algo durante el tiempo que estuvieron juntos en las playas de República Dominicana; y si tenemos en cuenta que Aristeo también tuvo un noviazgo con Carolina Sunshine el cual tampoco prosperó, por lo que ahora se encuentra en una relación con Renata Salas, con quien ha confesado que quiere compartir su vida.