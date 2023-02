¡Explotó el escándalo en el Exatlón! Apenas ayer te revelamos aquí en BolaVIP que los campeones de la temporada 6 del reality se declararon su amor y ya hay reacción por parte de la ex pareja de la atleta Azul.

Exatlón All Star 2023: Ex novio de Liliana REACCIONA al noviazgo de ella con Andrés

En el Exatlón All Star 2023 hay de todo incluso romances, como el que acaban de iniciar Liliana Hernández y Andrés Fierro, los campeones Azules de la temporada 6 del programa; y si bien este nuevo noviazgo del que ya te habíamos hablado aquí en BolaVIP sorprendió a todo mundo, definitivamente el más sorprendido fue el ex novio de Liliana, quien ya reaccionó al noviazgo de ella con Andrés.

Y es que para quienes no lo sepan, apenas esta semana se reveló que Velociraptor le había confesado su amor a Liliana y esta le respondió a Andrés que en efecto, también sentía algo por él, lo que viene alargando la lista de romances que se han dado en el reality, como los de Yann Lobito y Bobe quienes incluso hace unos días compartieron su amor a través de sus redes sociales, sin olvidar por supuesto a Manuel y Vero del Exatlón 2022. Por ello, vale la pena conocer la reacción del ex novio de Lili sobre su nueva relación.

Así reaccionó el ex novio de Liliana al noviazgo de ella con Andrés en el Exatlón All Star 2023

El ex novio de Lili, Eduardo Flores subió a su cuenta de Instagram un mensaje en video en el que habló acerca de lo que piensa sobre el nuevo noviazgo de su ex con Velociraptor y en este mensaje dijo lo siguiente: "Aprendí a reconocer las enseñanzas que cada relación lleva de la mano. Ninguna relación fue inapropiada, sino un auténtico regalo. Me rendí a sabiendas de que persiste aquello a lo que uno se resiste. Nada desaparece por completo hasta que se acepta, se ama o se aprende todo lo que puede enseñar".

Las palabras de Eduardo parecen indicar que más que dolido o resentido, está en un proceso de aceptación para tratar de asimilar el final de su relación, pero hay que recordar que fue él quien terminó a Liliana y que lo hizo a través de su cuenta de Instagram y de manera pública, algo que no fue muy bien visto por los fans del programa sin embargo, esto no afectó a Liliana Hernández quien terminó ganando la temporada 6 del programa.

¿Cómo terminó el ex novio de Liliana con ella durante el Exatlón 2023?

Eduardo Flores no se tentó el corazón para terminar con Lili y lo hizo no a través de una llamada o yendo a verla a las playas de República Dominicana, sino que lo hizo a través de un video que subió a su cuenta de Instagram en el que primero se dedicó a felicitar a la participante Azul ya que esta había ganado la competencia sin embargo, a mitad del video Eduardo dijo que su corazón se encontraba lastimado y decidió ponerle fin a la relación, le deseó la mayor de las suertes y le dijo que la sigue amando.

Y es que el final de este noviazgo ya se veía venir ya que desde diciembre pasado cuando Eduardo fue a visitar a Liliana como parte de la cena de Navidad que el reality organizó, la ahora Leyenda Azul se mostró distante y desconcertada con la presencia de su ahora ex pareja, lo que desató una ola de rumores acerca de que esa relación ya iba en picada.