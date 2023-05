Exatlón All Star 2023: FILTRAN a quien ganaría el reality y la razón de su triunfo

Los sitios de spoilers lo hicieron de nuevo y este día filtraron a quien ganaría el Exatlón All Star 2023 pero lo más interesante es que también filtraron cuál sería la razón de su triunfo por lo que es importante conocer esta información ahora que acabamos de vivir una eliminación más.

Y esta liminación podría traer consecuencias devastadoras para los Azules ya que se fue nada menos que Lili Hernández, lo que seguramente va a echar abajo el ánimo de Andrés Fierro quien en varias ocasiones había dicho que él no tendría nada que hacer en la competencia sin su amada.

Pero una buena noticia en el horizonte se asoma para los Azules quienes recibirían la mejor de las noticias de acuerdo con los sitios de spoilers los cuales han revelado quién sería el ganador de la competencia, de acuerdo con una poderosa razón.

Él ganaría el Exatlón All Star 2023

De acuerdo con los sitios de spoilers el ganador de esta temporada del Exatlón All Star 2023 sería Koke Guerrero quien ya ha ganado antes una edición All Star, además de la temporada en la que debutó. Y esta información no proviene de cualquier sitio, sino que fue revelada por la mismísima Keyla "La reina de los Spoilers", quien también dio a conocer la razón del probable triunfo del "Hechicero del Aire".

La razón por la que Koke Guerrero sería el ganador del Exatlón All Star 2023



De acuerdo con Keyla la evolución que ha tenido el Hechicero del Aire en el programa ha sido impresionante y en estos momentos en tiempo real ya supera en su desempeño a Andrés Fierro con lo que pinta para ser el favorito para ganar, superando incluso a los grandes favoritos como Heliud Pulido y Mati Álvarez. Es importante resaltar que como cualquier filtración esto es un rumor, pero para ver si se confirma no hay que perderse un solo episodio del programa que conduce la Máxima Autoridad Antonio Rosique.