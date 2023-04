FILTRAN quién será el atleta eliminado de este domingo 16 de abril en Exatlón All Star 2023. ¿Rojos o azules perderán un competidor?

Exatlón All Star 2023: FILTRAN al ELIMINADO del domingo 16 de abril

El reality de campeones está en su novena semana y tras la salida de Melisa Ramos y de Tzasna Carrasco, los rojos se encuentran debilitados en las playas de República Dominicana, por lo que no están dispuestos a perder uno más. Debido a que esta semana no habrpa eliminado, se ha filtrado quién será el proximo atleta eliminado de Exatlón All Star 2023 este domingo 16 de abril.

Exatlón All Star 2023 ha iniciado su tercer mes de transmisión y ya tiene una larga lista de pleitos, conflictos y hasta un polémico romance.

¿Quién es el eliminado de Exatlón All Star 2023 este domingo 16 de abril?

Desde hace días se había revelado en diversos sitios de spoilers la salida de alguien del equipo azul, por lo que de acuerdo a diversos sitios de spoilers y al portal Desde la Cuna, el reality seguirá el mismo curso y la ELIMINADA de Exatlón All Star 2023 el domingo 16 de abril será una mujer de las leyendas de azul. Aunque se mencionan que la eliminada podría estar entre Marysol Cortés, Liliana Hernández y Evelyn Guijarro, por ahora no hay nada confirmado.

Atletas participantes de Exatlón All-Star 2023

Equipo Rojo

Equipo Azul

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.