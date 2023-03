La competencia más colosal de la TV no da tregua a sus participantes, así como los sitios de spoilers no dan tregua al programa, por lo que ya han filtrado al eliminado del próximo fin de semana.

Exatlón All Star 2023: FILTRAN quien es el eliminado del domingo 2 de abril

El Exatlón All Star 2023 ha terminado un Domingo de Eliminación más, pero los sitios de spoilers no han perdido el tiempo y ya han filtrado quien es el eliminado del domingo 2 de abril, por lo que aquí te contaremos qué es lo que se dice sobre el próximo eliminado o eliminada.

Sin embargo antes de contarte este dato, debes saber que la información no proviene de sitios oficiales de TV Azteca, sino de canales de YouTube, redes sociales y páginas de fans que dan seguimiento a la competencia en tiempo real, por lo que para ver si estas filtraciones atinan con lo que ocurre en el programa lo mejor es no perderse un solo episodio de este reality. Y ahora sí, es momento de pasar a la información.

Filtran quien es el eliminado del domingo 2 de abril en el Exatlón All Star 2023

Sería una Leyenda de Azul quien sería el eliminado del domingo 2 de abril en el Exatlón All Star 2023, aunque hay que aclarar hasta el momento no se sabe el nombre del integrante o si es hombre o mujer, ya que Keyla "La Reina de los Spoilers" no se ha pronunciado todavía sobre esta información, así que el dato podría cambiar en el transcurso de la semana.

Sin embargo lo que no cambió fue el destino de Melisa Ramos, de quien aquí en BolaVIP ya te habíamos adelantado que sería la eliminada de este domingo por lo que hasta el momento tenemos un empate en cuanto a las eliminaciones ya que han sido 4 eliminados Azules y 4 eliminados Rojos, por lo que las cosas se han emparejado bastante en la competencia.

Esta es la lista de eliminados del Exatlón All Star 2023 hasta el momento

Hasta el momento han sido 7 los participantes eliminados de la competencia más colosal de la TV, por lo que vale la pena repasar a quienes se han tenido que despedir de las playas de República Dominicana, sitio en donde se graba el programa. Estos eliminados son:

Dan Noyola

Natali Brito

Valeria Payén

Omar Esparza

Fogel Negrete

Jazmín Hernández

Valery Carranza

Melisa Ramos