Una semana más inicia en el Exatlón y luego de la partida de Lino, los sitios de spoilers ya están hablando de quién se lleva la Batalla All Star esta tarde.

Exatlón All Star 2023: FILTRAN quien gana la Batalla All Star este 17 de abril

Si eres fan del Exatlón All Star 2023 y quieres saber quien gana la Batalla All Star este 17 de abril entonces solo sigue leyendo, ya que los sitios de spoilers han filtrado esta información y aquí en BolaVIP te diremos de quién se trata, de acuerdo con la información que se maneja en estas plataformas.

Pero antes de contarte quién triunfa hoy en la tarde debes saber que esta información no proviene de la producción de TV Azteca, sino de redes sociales, páginas de fans y canales de YouTube, que dan seguimiento al programa en tiempo real. Por ello si quieres ver si lo que dicene stas filtracione acierta con lo que ocurre en el programa, no debes perderte un solo episodio. Y luego de este aviso es momento de pasar a la información.

Filtran quien gana la Batalla All Star este 17 de abril en el Exatlón All Star 2023

Serían las Leyendas de Azul las que ganarían la Batalla All Star este 17 de abril en el Exatlón All Star 2023 aunque esta filtración debe tomarse con cuidado ya que hasta el momento, Keyla "La Reina de los Spoilers" no se ha pronunciado al respecto y el pronóstico podría cambiar de última hora.

Pero si se confirma sería una gran noticia para los Azules, quienes atraviesan un momento inmejorable luego de ver cómo sus rivales Rojos han perdido no a 1, sino a 2 elementos esta semana con la partida voluntaria de Pato Araujo, seguida por la eliminación de Lino Muñoz.

¿Qué es La Batalla de los All Star en Exatlón?

Se trata de una competencia en la que se ponen en juego precmios especiales como por ejemplo autos, viajes, motocicletas e incluso dinero en efectivo, por lo que podríamos ver encuentros épicos esta tarde mientras esperamos a que la Máxima Autoridad Antonio Rosique nos confirme lo que se podrían llevar los atletas.

Además cuando se entregan premios individuales por lo general se realiza una competencia entre los dos equipos y después, los integrantes del equipo ganador se enfrentan para obtener el premio y por lo regular, hay 2 premios en juego, uno para hombres y otro para mujeres.