La competencia más colosal de la TV está empezando apenas su segunda semana pero los spoilers no descansan y ya se sabe quién se llevaría la Golden One este día.

Exatlón All Star 2023: FILTRAN quién gana la Playera Dorada este lunes 13 de febrero

El Exatlón All Star 2023 apenas está por entrar a su segunda semana de juego y con él, los spoilers continúan revelando información valiosa acerca de la competencia y en esta ocasión, filtraron quién gana la Playera Dorada este lunes 13 de febrero, por lo que es importante hablar de este adelanto de lo que podría ocurrir en el programa de este día.

Sin embargo también es importante recoirdar que esta información no proviene de algún medio oficial, o de la producción de TV Azteca, sino de páginas de fans y canales de YouTube que se dedican a cubrir el programa que conduce la Máxima Autoridad, Antonio Rosique. Así que solo resta ver el programa de hoy para saber si estos spoilers ciertan con sus predicciones, como la que estás a punto de conocer.

Filtran quién gana la Playera Dorada este lunes 13 de febrero en el Exatlón All Star 2023

Se trata de Josué Menéndez de los Rojos, particiante que ha tenido una excepcional racha recientemente y sus estadísticas avalan su desempeño en la actal competencia en la que incluso ha superado a Marysol del equipo Azul. Y es que esta semana los Escarlatas han sido imbatibles y logrando la Supervivencia, por lo que la Playera Dorada les vendrá muy bien para asegurar su permanencia durante una semana más.

Cabe recordar que la Golden One brinda a su ganador beneficios inmejorables como la oportunidad de otorgar una vida adicional a un atleta en la ceremonia de apertura del Duelo de Eliminación, el poder repetir una carrera, y además si su equipo no elige al inicio en la selección de duelos, en esa competencia, obtiene la oportunidad de tener el pique inicial y alterar la estrategia. Pero esto no es todo ya que el elegido puede realizar una videollamada con sus seres queridos y hasta comunicarse con su público.

Además de quién gana la Playera Dorada este lunes 13 de febrero en el Exatlón All Star 2023, ¿qué otra información se ha filtrado?

Gracias a estos sitios de spoilers y canales de YouTube también se filtró quién gana la Villa 360 este lunes 13 de febrero, y todo parece indicar que se trata dele quipo Rojo, ya que por su desempeño esta escuadra obtendrá esta ventaja, por lo que los Azules deben apretar sus esfuerzos si no quieren ser vapuleados por sus contrincantes.

Sobre todo por que Fogel y Andrés no están mostrando su mejor nivel en la actual competencia, mientras que al contrario de este caso hay participantes como Terminator que está retomando su nivel y luego de esas dos primeras derrotas que tuvo Ante Lili Hernández, al parecer está ya en una buena racha que la podría llevar a ganar la competencia, algo que prometió desde hace mucho tiempo a través de un Live en sus redes sociales.