Una de las mejores ventajas del reality se pondrá una vez más en juego y aquí podrás enterarte de la escuadra que terminará llevándose la Golden One.

Exatlón All Star 2023: FILTRAN quien gana la Playera Dorada este lunes 27 de marzo

En el Exatlón All Star 2023 todo mundo anhela ganar la Golden One pero no todos tienen lo que se necesita para lograrlo y esto lo saben los sitios de spoilers que siguen al programa por lo que este día han filtrado quién gana la Playera Dorada este lunes 27 de marzo, información que te traemos en este artículo.

Pero debes tener en cuenta que esta misma información no proviene de la producción de TV Azteca, sino de redes sociales, páginas de fans y canales de YouTube que se enteran de lo que ocurre en el reality en tiempo real, por lo que si quieres saber qué pasará con la Playera Dorada no debes perderte del episodio de este lunes. Y ahora que ya sabes esto, es momento de ir con la información.

Filtran quien gana la Playera Dorada este lunes 27 de marzo en el Exatlón All Star 2023

Sería Marysol Cortés quien ganaría la Playera Dorada este lunes 27 de marzo en el Exatlón All Star 2023 de acuerdo a lo que afirman estos sitios de spoilers, los cuales en esta ocasión se apoyan en lo que afirma la usuaria de Twitter @NailaRoja10, quien da seguimiento puntual a la efectividad de los participantes y quien de acuerdo con sus cálculos, ubica a Million Dollar Baby como la mejor participante hasta ayer, con un 67.07% de efectividad.

Cabe recordar que en esta temporada quienes han ganado la Golden One han sido Josué Menéndez, Josué Pulido, Marysol Cortés, Josué Menéndez por segunda ocasión y la vez pasada fue Koke Guerrero, por lo que en la semana 8 Marysol Cortés sería la dueña de la Playera Dorada, la cual trae muchos beneficios para quien se lleva esta ventaja.

¿La ganadora de la Playera Dorada de este lunes 27 de marzo en el Exatlón All Star 2023 se iría del programa?

Si se confirma que Marysol Cortés es la ganadora de la Golden One, seguramente no sentiría las ganas de abandonar la competencia sin embargo, desde que en días pasados se reveló que un participante podría dejar la competencia por voluntad propia, los fans del programa no han parado de especular quién dejaría la competencia.

Pero si miramos al pasado hay atletas de quienes se ha visto que no están tan a gusto en el programa que al final, terminan siendo eliminados ya que su estado de ánimo puede influir en su desempeño físico, como en el caso de Fogel Negrete, quien desde semanas antes de su eliminación se veía desanimado por el ambiente entre los Azules sin embargo, solo resta no perderse ningún episodio del programa que conduce la Máxima Autoridad Antonio Rosique, para saber si en verdad algún participante dejará el reality.