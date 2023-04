Los sitios de spoilers han estado enloquecidos con la edición All Star y en esta ocasión, nos han adelantado quién se lleva esta gran ventaja este lunes.

Exatlón All Star 2023: FILTRAN quien gana la Villa 360 este lunes 10 de abril

Los sitios de spoilers han filtrado quien gana la Villa 360 este lunes 10 de abril en el Exatlón All Star 2023, por lo que es momento de saber qué es lo que se dice que ocurrirá la semana que está por empezar, y que nos mostraría quién conseguiría este valioso recurso antes conocido como La Fortaleza.

Sin embargo debes saber que la información que conocerás no proviene de alguna fuente oficial de TV Azteca, sino de redes sociales, páginas de fans y canales de YouTube que dan seguimiento a la competencia en tiempo real, por lo que si quieres saber si estas filtraciones se cumplen, no debes perderte un solo episodio del programa que conduce la Máxima Autoridad Antonio Rosique. Y ahora sí, es momento de pasar a la información.

Filtraron quien gana la Villa 360 este lunes 10 de abril en el Exatlón All Star 2023

Serían las Leyendas de Azul quienes ganarían la Villa 360 este lunes 10 de abril en el Exatlón All Star 2023, con lo que por fin podrían regresar a este lugar luego de más de 3 semanas de haber estado confinados a la barraca metálica, luego de varias victorias seguidas por parte de los Rojos. Aunque Keyla "La Reina de los Spoilers" no se ha pronunciado al respecto, por lo que este dato podría cambiar de última hora.

Y es que incluso en días pasados Andrés Fierro confesó a las cámaras del Exatlón que el estar tanto tiempo en las barraca metálica le estaba perjudicando ya que estaba durmiendo más que nunca, pero no ha logrado descansar; además Velociraptor dijo que su desempeño no ha sido el mejor desde que se encuentran en este lugar, por lo que si esta filtración se cumple, el novio de Lili Hernández por fin podrá descansar, aunque esto no evitaría el trágico destino de esta pareja según los sitios de spoilers.

¿La Villa 360 salvará a Andrés y Lili de la eliminación en el Exatlón All Star 2023?

Son muchos y muy fuertes los rumores en los sitios de spoilers que aseguran desde hace varios días que Triple Jumper saldrá de la competencia debido a su rendimiento, lo que ocasionaría que Velociraptor también pidiera su salida del programa, por lo que aún si ganan la Villa 360 esta pareja podría salir eliminada en las próximas semanas.

Y es que la salida de ambos participantes es algo que la escuadra Roja ha deseado desde hace tiempo, sobre todo desde que Mati Álvarez propuso a su equipo que si ponían a Triple Jumper y Velociraptor a enfrentarse en el Duelo de Eliminación, los podrían sacar a los 2 al mismo tiempo. Sin embargo hay que esperar a que pasen las semanas para saber si este rumor se hace real.