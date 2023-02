Exatlón All Star 2023: FILTRAN quien gana la Villa 360 este lunes 13 de FEBRERO

El Exatlón All Star 2023 está llegando a su segunda semana y con él, los spoilers que en esta ocasión nos han filtrado quien gana la Villa 360 en el programa de este lunes 13 de febrero, por lo que es importante revisar esta información para saber si en esta ocasión, los Rojos se quedarán con este valioso recurso o si por el contrario, serán los Azules.

Pero como siempre, es importante recordar que esta información no proviene de la producción de TV Azteca sino de páginas de fans y canales de YouTube que se dedican a darle seguimiento a este programa para hacer spoilers, por lo que solo resta a esperar al programa de este lunes para saber si estas filtraciones aciertan con los resultados del programa. Una vez hecha esta aclaración, es momento de saber quién se llevaría la Villa 360 este lunes.

Filtran quien gana la Villa 360 este lunes 13 de febrero en el Exatlón All Star 2023

Serían las leyendas del equipo Rojo quienes se llevarían el acceso a este valioso recurso por lo que los Azules seguirían de capa caída ya que hay que recordar que ellos fueron los perdedores en la segunda serie por la Supervivencia que se disputó este viernes 10 de febrero la cual, sirvió para que Terminator recuperara la confianza que había perdido luego de haber sido vencida por Lili Hernández en sus dos primeros enfrentamientos que se dieron en la semana.

Sin embargo hay que tener cuidado con esta información ya que hasta el momento, la famosa Keyla, "La Reina de los Spoilers" no se ha pronunciado al respecto, lo que podría significar que este resultado podría cambiar en el episodio de este lunes 12 de febrero. Sin embargo lo que sí es un hecho es que el equipo Azul sigue sin levantar la cara a pesar de que durante la semana ellos ganaron el duelo por la Superviviencia el pasado 9 de febrero, por lo que deberán esforzarse para regresar a la competencia.

¿Por qué es importante ganar la Villa 360 en el Extlón All Star 2023?

Por que este lugar permite a los participantes el poder descansar de forma adecuada para poder enfrentar las competencias con su mejor estado físico, ya que esta residencia, antes conocida como La Fortaleza cuenta con comodidades como sala, comedor, aire acondicionado, alberca, comida, centro de lavado y habitaciones con camas.



Por el otro lado quienes no ganan la Villa 360 deben conformarse con la barraca metálica, una residencia que apenas cuenta con camastros y ventiladores, cosa que no permite que quienes permanezcan en ella descansen de forma adecuada y no puedan rendir al máximo en la competencia que conduce la Máxima Autoridad, Antonio Rosique.