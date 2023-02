Las emociones no paran en el Exatlón y al parecer la edición All Star también está siendo asediada por los sitios de spoilers, los cuales ya filtraron al ganador de la Villa 360 de hoy.

Exatlón All Star 2023: FILTRAN quien gana la Villa 360 este lunes 6 de FEBRERO

El Exatlón All Star 2023 ya está por empezar y con él las filtraciones seguirán por lo que los sitios de fans y cuentas de YouTube ya han adelantado quien gana la Villa 360 este lunes 6 de febrero, por lo que si tú quieres conocer esta información solo debes seguir leyendo.

Sin embargo antes de entrar de lleno a la información recuerda que estas filtraciones no provienen de la producción de TV Azteca, sino de páginas de fans y canales de YouTube que le dan seguimiento a este concurso y sobre todo a la edición All Star, la cual reúne a los mejores atletas de las temporadas pasadas, por lo que para saber si estas predicciones aciertan o no, solo queda ver el programa de esta tarde. Y ahora sí, es momento de conocer quién se queda con la Villa 360.

Filtran quien gana la Villa 360 este lunes 6 de febrero en el Exatlón All Star 2023

Las Leyendas de Rojo serían quienes logren el primer triunfo en esta edición de la competencia más colosal de la TV, al vencer a los Azules sin embargo hasta el momento, la famosa Keyla, "la reina de los spoilers" no se ha pronunciado al respecto por lo que este resultado podría cambiar, por lo que solo queda ver el episodio de esta tarde para saber si los sitios de spoilers acertaron con su pronóstico, o si empezarían a fallar dado que esta competencia es muy distinta a la que acaba de concluir el domingo.

Las filtraciones sobre el Exatlón All Star 2023 sobre quien gana la Villa 360 no son las primeras

Así como el Exatlón no descansó ningún día entre el final de la temporada 6 y el inicio de la edición All Star tampoco los sitios de spoilers lo han hecho y para muestra, ahí están las demás filtraciones que han ocurrido esta semana, entre las que destacan la noticia sobre el resultado de los dos enfrentamientos entre Lili Hernández y Mati Álvarez, en el que la Terminator cayó derrotada por la ganadora de la temporada 6, de acuerdo a lo que adelantaron estos sitios.

Sin embargo hay que tomar en cuenta que apenas este lunes 6 de febrero dará inicio el programa por lo que habrá que esperar hasta que finalice el primer episodio para saber si las condiciones han cambiado, lo que podría hacer que este spoiler sobre la Villa 360 no sea acertado, pero esto solo se podrá comprobar hasta las 20:30 horas, tiempo de México cuando empiece la competencia en la que veremos una vez más a la Máxima Autoridad, Antonio Rosique dar el banderazo de salida a la edición All Star.