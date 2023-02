Exatlón All Star 2023: FILTRAN quién sería el TERCER eliminado este DOMINGO 26 de febrero

Al parecer el Exatlón All Star 2023 está siendo todo un éxito ya que los niveles de audiencia y búsquedas en internet del programa van a la alza sin embargo, no es lo único que ha aumentado ya que los spoilers también han ido en aumento y en esta ocasión las páginas de fans y canales de YouTube han filtrado quién sería el tercer eliminado de la competencia este domingo 26 de febrero.

Aunque antes de entrar a la información es importante que sepas que esta no fue filtrada por la producción de TV Azteca sino por páginas de fans y Canales de YouTube que se dedican a darle seguimiento a esta emisión, por lo que para saber si estas predicciones aciertan o no, lo mejor es ver el episodio del próximo domingo. Y ahora que ya sabes esto, es momento de descubrir qué dicen los spoilers sobre el Domingo de Eliminación.

Filtran quién sería el tercer eliminado del Exatlón All Star 2023 este domingo 26 de febrero

Se trataría de una mujer de las leyendas de Rojo sin embargo todavía no se sabe exatcamente el nombre ya que estos sitios de spoilers han estado modificando sus filtraciones como ocurrió por ejemplo el día de ayer, pues se había dicho que sería una leyenda de los Escarlatas la que abandonaría la competencia y terminó siendo una del equipo Azul, por lo que habrá que dar seguimiento diario a estas filtraciones para tratar de anticiparse al resultado final que veremos el próximo 16 de febrero.

Cabe recordar que en la emisión del día de ayer fue Natali Brito la participante que debió decir adiós a la competencia que se realiza en las playas de República Dominicana, lo que ha ocasionado que los Azules sientan un bajón anímico ya que hasta el momento llevan dos integrantes perdidos puesto que el domingo pasado fue Dan Noyola quien se despidió del programa al haber sido el eliminado.

La tercera eliminada del Exatlón All Star 2023 de este domingo 26 de febrero, ¿se quiere ir del programa?

Si has estado al pendiente de la cobertura que hemos hecho aquí en BolaVIP sobre el programa que conduce la Máxima Autoridad, Antonio Rosique seguramente sabes que hay una atleta de la escuadra Escarlata que no está a gusto en el programa y ya se quiere ir. Se trata de nada menos que de la "Dynamom", Nataly Gutiérrez ya que según filtraciones del programa, ya no se encuentra a gusto en la competencia debido a que está siendo víctima de malos manejos de la producción.

Esta información ya la hemos detallado y si quieres conocer más de ella puedes revisar la información en este enlace pero sobra decir que fue la mismísima Keyla, "La Reina de los Spoilers" la que reveló este dato que confirmaría además que la nueva regla del programa en cuanto a las eliminaciones estaría perjudicando seriamente a esta competidora. ¿Será ella quien abandone la competencia? Eso solo lo sabremos este 26 de febrero.