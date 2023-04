Exatlón All Star 2023: FILTRAN todo lo que pasará este 3 de abril

Hoy te contaremos todo lo que pasará este 3 de abril en el Exatlón All Star 2023 según las filtraciones que han ocurrido así que prepárate, por que esta publicación estará llena de spoilers sobre el episodio de hoy, por lo que si quieres saber qué ocurrirá esta tarde solamente debes seguir leyendo.

Sin embargo toma en cuenta que esta información no proviene de algún sitio oficial de TV Azteca, sino de canales de YouTube, redes sociales y páginas de fans que le dan seguimiento a la competencia en tiempo real, así que si quieres saber si estas filtraciones aciertan con lo que pasa en el reality no debes perderte del episodio de hoy. Y ahora sí, es momento de pasar a la información.

Filtran todo lo que pasará este 3 de abril en el Exatlón All Star 2023

Para empezar el Duelo por la Villa 360 será ganado por el equipo Rojo el cual al parecer, estará con toda la suerte este día ya que uno de sus integrantes será quien además se lleve la Golden One. Y según este sitio de spoilers conocido como @anacobix3150 en YouTube, quien se quedaría con la Playera Dorada sería Heliud Pulido.

Sin embargo si se viera rebasado en puntos sería Mati quien se quede con la Golden One por lo que de todas maneras los Escarlatas seguirían haciendo sufrir a los Azules debido a que estos ya están empezando a resentir el estar pasando tanto tiempo en la barraca metálica al no poder recuperar la Villa. Pero esto no es todo lo que ocurrirá en la semana.

Filtran lo que pasará esta semana en el Exatlón All Star 2023

Además de lo que ocurrirá este lunes 3 de abril en la competencia, los sitios de spoilers han adelantado que esta semana en la que se pondrá en juego un auto, los candidatos para ganárselo serán Koke Guerrero, David Juárez, Heliud Pulido y Josué Menéndez.

Y a pesar de que estos sitios si bien todavía no tienen a un ganador decidido, sí afirman que el que obtendrá este auto último modelo sería o el Hechicero del Aire o Black Panther; por último esta semana también se pondrán en juego las medallas las cuales se las llevarían Koke Guerrero y Josué Menéndez, aunque hasta el momento se desconoce al ganador de la tercera presea. Pero como te dijimos, si quieres saber si estas filtraciones aciertan con lo que ocurrirá en el programa, es importante que no te pierdas de ningún solo episodio.